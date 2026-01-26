SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guia "Além Da Norma", lançado nesta segunda-feira (26) pelo IISP (Instituto Internacional em Segurança Psicológica), visa esclarecer as atualizações legislativas recentes em relação à saúde mental e riscos psicossociais em ambientes de trabalho.

A atualização da NR-1 (Norma Regulamentadora 1), que passa a entrar em vigor em maio deste ano, torna obrigatória a mitigação de riscos psicossociais como assédio moral, assédio sexual, violência, sobrecarga, baixa autoestima, falta de apoio social e insegurança no trabalho, promovendo saúde mental e bem-estar no ambiente de trabalho.

"Com a entrada em vigor plena da atualização da NR-1 cresce a urgência por compreensão qualificada e decisões responsáveis dentro das organizações", diz a psicóloga organizacional Patrícia Ansarah, fundadora e diretora do IISP.

Em formato de ebook, o material é voltado para profissionais de RH, liderança, saúde e segurança do trabalho, a fim de explicar os conceitos envolvidos na norma. Para Ansarah, o esclarecimento apoia o diálogo para que os riscos sejam tratados antes de se tornarem problemas maiores, como adoecimento, afastamentos ou perdas de produtividade.

A implementação da NR-1 acontece em meio à alta de afastamentos por burnout, a síndrome do esgotamento profissional. Segundo dados do MPS (Ministério da Previdência Social), em 2025 houve uma alta de 493% nos auxílios-doença por esgotamento no trabalho.

O ebook enfatiza que, para tomar decisões responsáveis, as empresas necessitam saber diferenciar conceitos chaves, como transtornos mentais, saúde mental, saúde mental no trabalho e segurança psicológica, já que esses não seriam sinônimos.

Segundo o "Além Da Norma", transtornos mentais são condições clínicas ?como ansiedade e depressão? com causas complexas; saúde mental é um estado amplo de bem-estar; saúde mental no trabalho é o bem-estar do indivíduo em seu ambiente de trabalho; e segurança psicológica é a crença de que o ambiente é seguro para assumir riscos interpessoais, como admitir erros e pedir ajuda.

O material defende que as empresas não devem focar em uma resiliência individual do profissional, mas sim intervir no contexto organizacional, como na distribuição de carga de trabalho, metas, clareza de papéis, relações de liderança e espaços de diálogo. Isso envolve a promoção de saúde, criando condições ativas de bem-estar e engajamento.

O IISP aponta que a segurança psicológica é a base para que a NR-1 seja efetiva, já que ambientes seguros permitem que os profissionais sinalizem a sobrecarga no início, permitindo que a empresa mitigue riscos antes que se tornem afastamentos ou acidentes. Para a instituição, mapear riscos é essencial, mas o efeito só acontece quando há espaço real para a nomeação, discussão e enfrentamento desses.

Com a obrigatoriedade do cumprimento da norma, o IISP teme que as empresas apostem no seu cumprimento formal, sem de fato promover mudança na cultura organizacional.

"Quando a NR-1 é tratada apenas como obrigação, o foco tende a ser o mínimo necessário para estar em conformidade", consta o documento. "Quando é integrada a uma agenda cultural mais ampla, ela se torna uma oportunidade concreta de revisar a forma como o trabalho é organizado, como as pessoas se relacionam e como os riscos são enfrentados no cotidiano."

Acesse o ebook "Além da Norma" em: https://segurancapsicologica.com/alem-da-norma/