SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) 2026 abrem nesta segunda-feira (26). Nesta edição, o programa do MEC (Ministério da Educação) oferece 594.519 bolsas de estudo em instituições privadas de ensino superior, sendo 274.819 integrais e 319.700 parciais.

As vagas do Prouni são divididas em três modalidades de concorrência ?ampla concorrência, autodeclarados pretos, pardos ou indígenas e autodeclarados pessoas com deficiência.

Para se inscrever no Prouni, os candidatos devem acessar o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior usando o perfil do Gov.br. Após o login, é possível selecionar o curso desejado.

No site do programa, os interessados podem consultar a lista de cursos e a quantidade de vagas disponíveis em cada instituição participante.

Abaixo, veja a seguir o passo a passo de como consultar as vagas:

PASSO A PASSO

1. ACESSE O SITE

A consulta pode ser feita pelo site. Para verificar o número de bolsas no site, o candidato deve clicar na aba "consulta de bolsas".

2. ESCOLHA OS FILTROS

Após entrar no sistema, é possível buscar as oportunidades utilizando um dos três filtros disponíveis: curso, instituição de ensino ou cidade.

3. VEJA OS FILTROS

Busca por curso

- O estudante deve digitar o nome da graduação desejada para iniciar a busca por curso no sistema

- Após a busca, o sistema exibe as cidades onde o curso é ofertado e o estudante seleciona o município de interesse

- Uma lista de instituições que oferecem a formação escolhida é apresentada, incluindo o número de bolsas disponíveis em cada uma

Busca por instituição

- Na pesquisa por instituição, o candidato deve informar o nome da universidade ou faculdade de interesse

- Após selecionar a unidade da instituição, é necessário escolher o curso desejado

- O sistema exibe as bolsas disponíveis para a graduação escolhida conforme a oferta da instituição selecionada

Busca por cidade

- A busca por cidade começa com a digitação do nome do município onde o candidato deseja estudar

- Após informar a cidade, o candidato pode selecionar o curso de seu interesse

- O sistema apresenta as instituições que oferecem a formação escolhida na localidade selecionada, juntamente com o número total de vagas disponíveis

Nesta edição do programa é destinado aos candidatos que tenham participado da edição do Enem de 2024 ou de 2025.

Além disso, os participantes precisam ter alcançado nota média igual ou superior 450 pontos nas quatro áreas do conhecimento ?matemática, linguagens, ciências humanas, ciências da natureza?, e não ter zerado na redação.

CALENDÁRIO PROUNI 2026 - 1º SEMESTRE

- Período de inscrições: 26 de janeiro até 29 de janeiro, às 23h59

- Primeira chamada dos aprovados: 3 de fevereiro

- Segunda chamada dos aprovados: 2 de março

- Inscrições para lista de espera: 25 e 26 de março

- Resultado da lista de espera: 31 de março