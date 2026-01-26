SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A polícia investiga se adolescentes são responsáveis pelo espancamento de um cão comunitário que morreu na Praia Brava, em Florianópolis, no meio do mês.

O cachorro Orelha foi encontrado agonizando por uma moradora após receber pauladas na cabeça. Ele vivia havia cerca de 10 anos na praia com outros animais de rua, que eram alimentados e cuidados pela comunidade.

O animal foi levado ao hospital veterinário e precisou passar por eutanásia por causa da gravidade dos ferimentos. A Polícia Civil confirmou que uma investigação foi aberta sobre o assunto em 16 de janeiro, após um boletim de ocorrência ser registrado.

Morte do animal causou comoção coletiva, afirma associação de moradores. Em nota, a Associação Praia Brava lamentou o caso e disse que aguarda o "correto esclarecimento dos fatos". Moradores fizeram uma manifestação no sábado pedindo Justiça pelo animal.

Adolescentes que teriam agredido o animal serão ouvidos pela Delegacia de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, segundo o Ministério Público de SC. Alguns depoimentos já foram tomados pela polícia, mas as próximas oitivas devem acontecer nesta semana, segundo projeção dos órgãos.

Caso o envolvimento deles com o caso seja comprovado, eles receberão medidas socioeducativas ou responderão por ato infracional. Segundo o MPSC, as punições previstas em lei vão de advertências, serviços à comunidade e liberdade assistida até, em casos excepcionais, internações.

Caso é investigado pela promotoria da Infância e Juventude e pela promotoria de Meio ambiente de Florianópolis. O Ministério Público afirmou que acompanha as investigações. Após conclusão do inquérito policial, o órgão vai analisar as denúncias.