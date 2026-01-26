SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motociclista sobreviveu após ser arrastado por uma enxurrada durante as fortes chuvas que atingiram Guarulhos, na Grande São Paulo, na noite deste domingo (25).

Vítima passava de moto pela rua do Araújo quando foi arrastada para dentro de um córrego. Testemunhas chamaram o Corpo de Bombeiros, que não encontrou o homem.

Homem foi arrastado junto com a moto por baixo das casas, mas conseguiu sair da água com ajuda de outras pessoas a mais de 100 metros do local. Ele foi retirado com uma corda de um trecho do córrego que passa entre a avenida Marginal e a rua Padre Geraldo Mauzeroll.

O motociclista foi resgatado sem qualquer lesão e sem sinais de afogamento. Ele passou por atendimento em uma Unidade de Pronto Atendimento da região e foi liberado em seguida, segundo os bombeiros.

Outro homem arrastado por uma enxurrada morreu na tarde de ontem. Um idoso de 75 anos ficou preso sob um veículo na Vila Guilherme, zona norte da capital, e teve a morte constatada pelos bombeiros.