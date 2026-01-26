SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um motoboy morreu baleado enquanto fazia uma entrega na noite deste domingo (25), em Senador Vasconcelos, na zona oeste do Rio.
Paulo Vitor de Souza Lopes, 22, trabalhava como entregador de uma pizzaria. Ele foi atacado por criminosos enquanto fazia uma entrega na avenida Cesário de Melo.
Estabelecimento informou que ele foi vítima de assalto. Em nota publicada no Instagram, a pizzaria lamentou a morte nas redes sociais.
Atiradores dispararam várias vezes contra ele. A Polícia Militar afirmou, em nota, que foi acionada para a ocorrência, mas informou que a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O local foi preservado para a perícia, que ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da capital.
Ninguém foi preso até a manhã desta segunda-feira (26). A Polícia Civil do Rio de Janeiro informou que buscas estão sendo feitas.
Motoboys convocaram uma manifestação hoje, a partir de 12h na rua da Feira, em Campo Grande. "Só queremos ter a certeza que vamos sair para trabalhar e voltar para casa", diz o texto.