SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo confirmou nesta segunda-feira (26) que as duas crianças encontradas em um hotel na República, no centro da cidade, após uma denúncia não são os meninos Ághata e Allan, desaparecidos em 4 de janeiro na cidade de Bacabal (MA).

Buscas pelos meninos desaparecidos no Maranhão foram feitas em São Paulo após uma denúncia feita à polícia. Agentes da Divisão Antissequestro da Polícia Civil de São Paulo estiveram no hotel ontem e encontraram crianças, que não eram os irmãos.

Denúncia anônima disse que os irmãos teriam sido vistos no fim da tarde do sábado em um hotel no bairro da Republica. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo e a Polícia Civil do Maranhão confirmaram neste domingo (25) que investigavam a denúncia em questão.

BUSCAS POR CRIANÇAS NO MA PERDERAM FORÇA NA ÚLTIMA SEMANA

O secretário de Segurança Pública do Maranhão informou durante a semana que as buscas pelos irmãos vão continuar, mas com força-tarefa menor e mais focada na investigação policial. A informação foi divulgada por Maurício Martins em coletiva de imprensa no último dia 22. Na ocasião, representantes de órgãos responsáveis pela operação de buscas reforçaram que não haveria suspensão dos trabalhos, mas que as ações serão mais direcionadas a partir de indícios investigativos.

Desde que as crianças desapareceram, em 4 de janeiro, socorristas estavam fazendo buscas diariamente. Além da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e voluntários locais do Maranhão, militares da Marinha e também do Exército Brasileiro foram até a região reforçar os trabalhos. Segundo a SSP maranhense, mais de mil homens estiveram espalhados na mata fechada à procura dos irmãos, que moravam no povoado de São Sebastião dos Pretos, uma área quilombola próxima à mata.

Marinha disse que não há vestígios de que crianças tenham caído na parte do rio que passa pela comunidade. "Diria que na parte fluvial e subaquática, dentro dessa extensão, com equipamento empregado, a gente esgota essa possibilidade de as crianças estarem neste trecho do rio, que era a maior possibilidade. No entanto, qualquer fato novo, qualquer evidência que seja consistente, nós, estaremos prontos, em prontidão", explicou o capitão dos Portos do Maranhão, Augusto Simões.

RELEMBRE O CASO

Os irmãos Ágatha, 6, e Allan, 4, saíram de casa com o primo, Anderson Kauã, 8, no povoado quilombola de São Sebastião dos Pretos e não voltaram. Familiares das crianças relataram o desaparecimento na noite do mesmo dia, 4 de janeiro, a autoridade locais.

Eles foram vistos pela última vez às 16h daquele dia perto de uma área de mata. O local foi ponto de partida para as buscas, que começaram no dia seguinte ao desaparecimento, segundo o Corpo de Bombeiros.

Anderson Kauã foi encontrado e levado ao hospital em 7 de janeiro. Ele chegou desidratado e desorientado, mas consciente, informou a Secretaria de Segurança Pública à época.

Menino recebeu alta hospitalar na última semana. Anderson Kauã será reintegrado à comunidade e ajuda as autoridades com informações, segundo autoridades maranhenses.