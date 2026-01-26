SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso em Maceió na última sexta-feira (23) suspeito de desviar R$ 113 mil de doações do próprio filho, que teve as pernas e mãos amputados.

João Victor dos Santos Oliveira, 24, teria usado o dinheiro em apostas virtuais. De acordo com a investigação restou apenas cerca de R$ 300 do montante total na conta bancária, que foi criada em nome dele enquanto a criança estava no hospital.

O menino Noah Gabriel, de 1 ano, recebeu as doações feitas por bingo e rifas após uma internação médica. Segundo a mãe dele, Mikaelle Christina, ele foi internado em um hospital de Murici (AL) no dia 17 de setembro com pneumonia. O quadro de saúde, no entanto, se agravou e ele teve os membros inferiores e superiores amputados.

A mãe da criança descobriu no dia 12 de janeiro que o João Victor havia desviado o valor. "Todos esses dias, eu vinha pedindo para ter acesso à conta, para movimentá-la, para comprar as coisas do nosso filho, e ele fez isso. Ele dizia que a conta estava bloqueada e foi capaz de gastar o dinheiro do menino", relatou a mulher.

A descoberta ocorreu quando Mikaelle precisou pagar uma viagem para São Paulo, onde Noah iria receber próteses. Ela procurou a Defensoria Pública e conseguiu uma autorização do órgão para acessar a conta. Agora, o prefeito de Murici, Remi Filho (MDB), se disponibilizou a arcar com os custos do deslocamento para a capital paulista, que será no dia 23 de fevereiro.

Mikaelle e o suspeito estavam separados desde o nascimento de Noah, o segundo filho do ex-casal. "Hoje a gente se encontra sem nada. Esse dinheiro era do futuro do Noah, eu não consigo trabalhar nem tão cedo. Era para eu ter uma vida digna com o meu filho, com os meus dois filhos", contou a mulher.

João Victor está à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que ele foi indiciado pelo delegado Mário Jorge Marinho pelos crimes de furto qualificado praticado contra vulnerável, estelionato contra vulnerável e abandono material.

A reportagem tenta localizar a defesa do homem. O espaço segue aberto para manifestação.