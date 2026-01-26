RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - Milton Cunha não forma dupla com Mariana Gross nas tradicionais visitas do RJ1 aos barracões das escolas de samba no pré-Carnaval carioca.

Emissora anunciou que o jornalista Alexandre Henderson passa a ocupa o espaço que era do carnavalesco nas entradas ao vivo do telejornal local, a partir desta segunda-feira (26), às 11h45. Milton Cunha também não apresentou o quadro "Enredo e Samba" como no ano passado. Esse quadro é gravado previamente nas quadras de samba e serve para explicar o conceito que elas levarão à Sapucaí.

Saída de Milton da apresentação de quadros do jornalismo da Globo acontece após ele aparecer em propaganda do governo federal veiculada para o Rio de Janeiro. Em uma das peças publicitárias, Milton exalta o aumento de cirurgias do SUS no estado. Ações comerciais são vetadas para quem faz parte da área de jornalismo do canal.

Procurada pela reportagem, a Globo não confirmou a relação da publicidade de Milton para o governo federal com o afastamento dele do jornalismo da emissora, mas destacou que ele segue na cobertura da folia no setor de entretenimento. "Milton Cunha é o grande Embaixador do Carnaval Globeleza e segue esse ano ainda mais ligado ao entretenimento".

"Além de todas as participações nos programas, Milton estreou um quadro fixo no Encontro, no dia 16 de janeiro, que vai ao ar toda sexta-feira até o Carnaval. Milton fala do Carnaval em todo país, trazendo curiosidades e todo o conhecimento que ele tem sobre a festa", afirma ainda o comunicado da Globo.

Além de quadro no programa de Patrícia Poeta, ele segue comentando os desfiles de São Paulo e Rio de Janeiro. "Na Avenida, ele seguirá com sua Embaixada, no final do percurso, fazendo todos os comentários que o público já está acostumado a ver", completa comunicado.

NOVIDADES

A partir desta segunda, Mariana Gross e Alexandre Henderson iniciam as tradicionais ancoragens do RJ1 direto da Cidade do Samba. Eles apresentam as 12 escolas do Grupo Especial que vão desfilar na Marquês de Sapucaí. Neste ano, a cobertura ganha dois quadros inéditos: em um deles, cada escola terá um segredo especial do desfile que será revelado ao vivo; no outro, Alexandre Henderson é desafiado a viver diferentes papéis do Carnaval, apresentando os segmentos e personagens da festa.

A Globo também vai estrear mais uma edição do programa "Apoteose do Samba", que neste ano homenageia trabalhadores e comunidades que sustentam o Carnaval ao longo de todo o ano. Conduzido pelos repórteres Chico Regueira, Lilian Ribeiro, Alexandre Henderson e Francini Augusto, o programa vai ao ar em dois episódios, nos dias 31 de janeiro e 7 de fevereiro.