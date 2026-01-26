BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais encerrou no último domingo (25) as buscas pelos corpos das duas vítimas de Brumadinho que não foram encontradas.

Segundo a corporação, os 11 milhões de metros cúbicos de rejeito que estavam na barragem da mina Córrego do Feijão, da Vale, foram vistoriados.

Agora, os sedimentos encontrados estão em análise pela Polícia Civil.

"Fica o sentimento de dever cumprido, de termos honrado o compromisso afirmado lá no início e também renovamos o nosso agradecimento a todos os familiares de vítimas prestando a nossa homenagem. A operação Brumadinho materializou o nosso propósito de salvar e valorizar vidas", afirmou o porta-voz dos bombeiros, tenente Henrique Barcellos.

Os dois corpos que ainda não foram identificados são de Tiago Tadeu Mendes da Silva e Nathália de Oliveira Araújo Porto, funcionários da mineradora.

A última vítima de Brumadinho identificada foi Maria de Lurdes da Costa Bueno, que tinha 59 anos na época do desastre e teve parte do corpo encontrado em fevereiro do ano passado.

Ela era natural de São Paulo e estava hospedada na pousada Nova Estância, que foi arrastada pela lama da barragem da Mina Córrego do Feijão no dia 25 de janeiro de 2019.

Ela foi a 268ª vítima identificada, a primeira desde dezembro de 2022. O governo de Minas Gerais considera que 270 vítimas já foram identificadas, porque entre elas duas estavam grávidas.