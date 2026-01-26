SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um vídeo mostra o momento em que uma influenciadora é sufocada pelo então namorado até desmaiar dentro do elevador de um prédio em Goiânia.

O empresário Alcides Bortoli Antunes, 35, aparece colocando Nayara Brito, 23, à força dentro do elevador. As agressões ocorreram às 1h44 do dia 21 de fevereiro de 2025, mas a gravação só foi disponibilizada na última quinta-feira à Justiça, o que fez com que o caso viesse à tona.

O homem aparece enforcando a jovem, até que ela perde a consciência por alguns minutos. A influenciadora, então, cai no chão e continua sendo segurada por Alcides, que a arrasta pelo chão para o térreo do edifício, conforme revelou o vídeo.

Depois que a mulher recobrou a consciência, o porteiro do condomínio teria se recusado a ajudá-la. À reportagem, Nayara relatou que estava sem celular no momento e pediu para que o funcionário entrasse em contato com a polícia, mas ele alegou que ela deveria ser a pessoa a ligar.

O próprio agressor entrou em contato com a Polícia Militar e deu sua versão dos fatos. Ainda de acordo com a vítima, Alcides alegou que a mulher invadiu seu apartamento e depredou itens. Militares estiveram na residência, mas não levaram o casal para depor. A reportagem entrou em contato com a PM para questionar a conduta e aguarda retorno.

"O Alcides aproveitou a oportunidade para tentar se sair como vítima. Ele ligou para a polícia e disse que eu estava tentando invadir a casa dele, que eu estava quebrando tudo, batendo nele. Os policiais chegaram e eu fiquei de mãos atacadas, tanto que eu achei que eles foram totalmente imprudentes nessa ocorrência", afirma Nayara.

A agressão teria ocorrido após a descoberta de uma suposta traição de Alcides. Aos investigadores, Nayara relatou que estava na casa dele quando descobriu o caso e passou a quebrar alguns objetos, irritada com a situação.

Nayara esperou o dia amanhecer e prestou queixa na Delegacia da Mulher em Goiânia. A delegada Priscila de Souza Silva Ribeiro concedeu medidas protetivas em favor da vítima e passou a investigar o caso, que teve o inquérito policial concluído e enviado à Justiça.

Alcides não foi preso na época e virou réu na semana passada. O processo tramita agora sob segredo de justiça no 4º Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Goiânia.

O empresário entrou ainda com uma ação judicial contra a influenciadora por calúnia, injúria e difamação. A medida foi feita depois que Nayara contou sobre as agressões em sua conta no Instagram, onde tem mais de 105 mil seguidores, para quem também compartilhava momentos do namoro que durou quatro meses.

Alcides tem empresas no ramo de estética, marketing e veículos automotivos. Ele é natural do Rio Grande do Sul e havia se mudado para Goiás. Nas redes sociais, ele acumula quase 300 mil seguidores.

O QUE DIZ A DEFESA

Defesa afirma que o vídeo divulgado representa "apenas um fragmento isolado". Em nota, a advogada Sara Barboza relata que Alcides apresentava lesões comprovadas por corpo de delito e que Nayara teria admitido ter destruído objetos do apartamento.

"Solicitamos que a imprensa e a sociedade considerem a existência de dois processos com versões opostas, respeitem a presunção de inocência e aguardem a conclusão das investigações", diz Sara Barboza.

EM CASO DE VIOLÊNCIA, DENUNCIE

Ao presenciar um episódio de agressão contra mulheres, ligue para 190 e denuncie.

Casos de violência doméstica são, na maior parte das vezes, cometidos por parceiros ou ex-companheiros das mulheres, mas a Lei Maria da Penha também pode ser aplicada em agressões cometidas por familiares.

Também é possível realizar denúncias pelo número 180 -Central de Atendimento à Mulher- e do Disque 100, que apura violações aos direitos humanos.