BELO HORIZONTE, MG (FOLHAPRESS) - Uma segunda mina da Vale registrou extravasamento no último domingo (25) em Congonhas, município da região central de Minas Gerais.

O incidente foi confirmado nesta segunda-feira (26) pela prefeitura. O município afirmou que desta vez o vazamento de "sump" (estrutura que retém sedimentos e água) foi na mina Viga, localizada entre as regiões de Plataforma e Esmeril.

A Defesa Civil afirmou que não houve bloqueio de vias ou comunidades atingidas. Esta é a segunda ocorrência de extravasamento de uma mina da Vale no município em 24 horas.

As duas aconteceram na data em que a tragédia de Brumadinho completou sete anos.

Na madrugada de domingo, um extravasamento em cava da mina de Fábrica, que fica entre Congonhas e Ouro Preto, provocou uma enchente de lama que alcançou a área de escritórios da CSN (Companhia Siderúrgica Nacional).

A Prefeitura de Congonhas diz que o segundo incidente provocou vazamento de lama para o rio Maranhão, que deságua no Paraopeba.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas avalia os impactos. Procurada, a Vale não respondeu até a publicação da reportagem.