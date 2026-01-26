SÃO PAULOK, SP (FOLHAPRESS) - Policiais militares prenderam na tarde desta segunda-feira (26) o suspeito de atirar com duas armas contra a ex-esposa em uma pastelaria na rua Ushikichi Kamiya, no Jardim Fontalis, zona norte de São Paulo. O crime ocorreu em dezembro.

Câmeras de segurança registraram o momento em que o homem conversa com a vítima e, em seguida, efetua os disparos à curta distância. A mulher foi atingida nas costas e nas pernas, recebeu atendimento no local e foi levada ao Hospital das Clínicas em estado estável.

Nesta segunda-feira, durante patrulhamento preventivo, os policiais foram informados de que o autor da tentativa de feminicídio estava nas proximidades. Ele foi localizado na rua São José Operário, na mesma região do crime.

Segundo a Polícia Militar, o suspeito resistiu à prisão e tentou fugir a pé, abandonando uma arma durante a fuga. Após perseguição, foi alcançado e detido. Ele foi encaminhado ao 73° DP (Jaçanã), mesma delegacia em que foi registrada a tentativa de feminicídio. A defesa não foi encontrada pela reportagem.