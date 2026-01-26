SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O torcedor Alex Nunes Pinheiro do Carmo, 37, morreu atropelado por um veículo da Polícia Militar conhecido como Viatura Guardião, um grande blindado do Batalhão de Choque. O atropelamento ocorreu na Neo Química Arena, estádio do Corinthians, na tarde de domingo (25).

O estádio recebia uma partida entre o Santos, time para o qual torcia a vítima, e o Red Bull Bragantino.

O atropelamento ocorreu em frente ao portão O, que geralmente é utilizado por membros de torcidas organizadas, por volta das 16h30.

O torcedor era conhecido da torcida do Santos e era chamado de Lucas Acarajé. Ele tinha sido jogador de futebol profissional no Galícia Esporte Clube, da Bahia.

De acordo com o registro da ocorrência, pouco antes do acidente houve uma chuva intensa e, possivelmente, Alex se abrigou perto do veículo.

O PM Robson Portes Evangelista, 46, afirmou em depoimento, que, ao fazer uma manobra com a viatura, atropelou a vítima, que estava a cerca de dois metros da frente do veículo, o que, segundo o agente, impossibilitou sua visualização. Alex foi atropelado pela roda dianteira direita do veículo.

A Polícia Militar, por meio do 2º Batalhão de Policiamento de Choque, afirmou que um grupo de torcedores passou a se deslocar ao redor do veículo, fazendo gestos com as mãos, que simulavam armas de fogo.

"Diante da limitação de visibilidade proporcionada pela altura da viatura, que impedia a adequada visualização da quantidade de pessoas e de suas intenções, o policial militar condutor realizou um breve deslocamento do veículo. Infelizmente nesse momento, mesmo diante do movimento da viatura, que se deslocava em baixa velocidade, uma pessoa posicionada em um ponto cego da viatura não se afastou do local, vindo a ser atropelada", afirmou a corporação em nota.

Ele foi atendido por médicos e enfermeiros de uma ambulância que estava estacionada ao lado da viatura, mas morreu no local.

"A Polícia Militar lamenta profundamente o ocorrido e informa que todo o apoio necessário foi prontamente prestado ao pai do cidadão vitimado, mantendo contato permanente com a família neste momento de dor. Do mesmo modo, presta todo auxílio necessário ao policial militar envolvido, profissional com mais de 10 anos de experiência na função, sem nenhum histórico de acidente", afirmou a PM.

O caso foi registrado como homicídio culposo na direção de veículo automotor no 65º DP (Artur Alvim).

