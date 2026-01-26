SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A organização Fórmula Delta informou, na tarde desta segunda-feira (26), que o piloto Pedro Arthur Turra Bastos, de 19 anos, foi desligado do quadro de atletas da temporada 2026 da entidade.

Turra se envolveu, na última sexta-feira, em uma briga com um adolescente de 16 anos. O caso ocorreu na região de Vicente Pires, no Distrito Federal.

A confusão deixou a vítima hospitalizada com um traumatismo craniano. O menor chama-se Rodrigo, e mais detalhes não foram divulgados diante do sigilo imposto pelo ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

O piloto de 19 anos, por outro lado, chegou a ser preso. Ele, no entanto, responderá por tentativa de homicídio e lesão corporal grave em liberdade.

O desligamento de Turra, segundo a Fórmula Delta, já vinha sendo "discutido internamente". O anúncio veio após a conclusão de "trâmites jurídicos e administrativos."

VEJA O COMUNICADO

"A Fórmula Delta informa que Pedro Turra não faz mais parte do quadro de pilotos da temporada 2026 da categoria escola.

Esclarecemos que essa decisão já estava em andamento, porém não foi possível torná-la pública antes, pois era necessário resolver todas as questões nos devidos termos jurídicos e internos antes de qualquer divulgação oficial.

Reafirmamos que a Fórmula Delta não compactua com qualquer tipo de violência e tem como pilares o respeito, a responsabilidade e a formação humana e esportiva.

Neste momento, nossa solidariedade está com Rodrigo e sua família. Desejamos força, pronta recuperação e estamos em oração para que ele se restabeleça o quanto antes."