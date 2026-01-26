RECIFE, PE, E RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O cantor João Lima teve a prisão preventiva mantida pela Justiça da Paraíba após audiência de custódia nesta segunda-feira (26). Ele havia se apresentado à Polícia Civil horas antes, após ter prisão expedida por suspeita de violência doméstica contra a ex-esposa, a médica e influenciadora Raphaella Brilhante.
O artista compareceu à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) no centro de João Pessoa.
A prisão ocorreu após a repercussão de vídeos divulgados nas redes sociais no sábado (24), que mostram agressões de João Lima contra Raphaella. Após denunciar o caso à Polícia Civil, a vítima recebeu uma medida protetiva de urgência. A Justiça decretou a prisão no domingo (25).
O advogado Alberdan Coelho, representante da defesa do cantor, afirmou que aguarda ter acesso aos autos para se manifestar sobre as acusações. A defesa acrescentou que deve entrar com um pedido de habeas corpus até terça (27).
O cantor foi encaminhado para a Penitenciária Desembargador Flóscolo da Nóbrega, conhecida como presídio do Róger, em João Pessoa.
Em entrevista à TV Cabo Branco (afiliada da Globo na Paraíba), Raphaella disse que sofreu as primeiras agressões ainda na lua de mel, cinco dias após casarem, em novembro de 2025. As agressões registradas pela câmera de segurança ocorreram no dia 18 deste mês.
"O que eu estava achando que era ciúme, que era normal, na verdade já era controle. Ele era muito ciumento. Eu não podia ir à academia sozinha, tinha que estar com a minha mãe. Se eu fosse só, eu tinha que avisar a hora que eu chegava, quando eu estava indo, quando eu estava lá, quando eu saía, se eu passasse mais que uma hora na academia, ele começava a dizer que eu estava fazendo alguma coisa de errado, começava a brigar comigo", afirmou.