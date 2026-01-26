SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A câmera corporal presa ao uniforme de um policial militar registrou o momento da prisão de suspeitos de tentar furtar um banco na rua da Graça, no Bom Retiro, centro de São Paulo. Dois homens foram presos na noite de sábado (24).

Os policiais foram ao endereço após a central de monitoramento da agência identificar a presença de quatro homens na sala dos cofres.

Ao chegar, a equipe encontrou a porta do banco aberta e viu um dos suspeitos deixando o local em direção a um automóvel Audi, carregando um volume nas mãos. Houve troca de tiros. Ele e outro homem que também estava na rua fugiram no carro.

Dentro da agência, os policiais localizaram os dois homens registrados pelas câmeras corporais.Os PMs ordenaram que eles deitassem no chão e colocassem as mãos na cabeça.

A dupla usava equipamentos para arrombar os cofres e estava em posse de armas (dois revólveres calibre 38), munições e coletes à prova de balas que seriam de uso dos vigilantes do banco. O material foi apreendido, assim como um veículo com placas adulteradas.

O carro usado pela dupla que escapou foi abandonado na rua Ribeiro da Silva, na mesma região. Os dois presos foram encaminhados ao 2º DP (Bom Retiro).