SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O friozinho da semana passada aos poucos volta a dar lugar a dias mais quentes neste verão. Previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) aponta para possibilidade de a temperatura máxima alcançar 28°C nesta terça-feira (27) em São Paulo.

A mínima deverá ficar em torno de 19°C. As previsões são para estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte da capital paulista, onde é feita a medição oficial do município.

Apesar da temperatura em elevação, a tendência é de céu com muitas nuvens, já pela manhã. À tarde e à noite há previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

"Mais uma vez entre o meio e o fim da tarde retornam as condições para a formação de nuvens convectivas que provocam chuva moderada a forte, sem uma região preferencial para o início das precipitações", diz o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências), da Prefeitura de São Paulo.

Para quarta-feira (28), informa o órgão municipal, as condições meteorológicas se mantêm inalteradas, com a alta umidade na atmosfera, que associada ao calor, deve provocar pancadas de chuva de forte intensidade entre e o meio e o fim da tarde, com potencial para a formação de alagamentos e queda de árvores.

Para o estado de São Paulo, a Defesa Civil paulista diz que é preciso manter a atenção para os municípios do Vale do Paraíba e do litoral norte, pois os acumulados de chuva estão altos.

Até o início da noite desta segunda-feira (26), Itanhaém, no litoral paulista, registrava 73 mm de acumulado de chuvas em 24 horas, conforme a Defesa Civil.

Na praia de Boiçucanga, em São Sebastião, no litoral norte, o acumulado de chuva chegou a 67 mm.

De acordo com a previsão do Inmet, há condições de chuva durante todo o dia nesta faixa do litoral de São Paulo para esta terça-feira. A máxima deve ficar em 27°C.

As pancadas de chuva no estado de São Paulo devem continuar ao menos até a sexta-feira (30), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia.