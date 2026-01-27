SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A norte-americana Hannah Silveira, esposa do brasileiro Matheus Silveira, preso por agentes de imigração dos EUA durante uma entrevista para visto, afirmou que perdeu a comunicação com ele nesta segunda-feira (26).

Agentes de imigração falaram que "não sabiam" onde Matheus estava quando ela ligou para ele, disse a mulher. "Perguntei: 'Por que eu não posso me comunicar com meu marido?'. A pessoa do outro lado do telefone me falou: 'Nós não sabemos onde ele está. Isso significa que ele provavelmente está no processo de ser liberado'.", disse a americana.

Hannah disse que colegas de cela de Matheus ligaram informando que ele foi levado para a Louisiana no meio da noite. O brasileiro estava preso em Otay Mesa, em San Diego, afirmou a mulher em publicação nas redes sociais.

Transferência forçada do brasileiro viola decisão judicial, afirmou Hannah. Matheus assinou um termo de deportação voluntária e tem direito de deixar os Estados Unidos em um voo comercial, mas nem Hannah nem seu advogado foram procurados para organizar a viagem em questão.

A família acredita que ele será colocado em um voo de deportação. "Eles sabem exatamente onde ele está. Eles não estão me contando porque ele não deveria estar lá", afirmou.

"Eu não sei se ele está em um avião, eu não sei se ele está em um ônibus, eu não sei qual será a próxima vez que falarei com ele. Isso tudo está acontecendo contra a decisão judicial", relatou Hannah.

ENTENDA O CASO

O entregador Matheus Silveira foi detido no escritório do Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA em San Diego, na Califórnia, em 24 de novembro. As informações foram repassadas pela esposa dele, a advogada e ex-médica do Exército do país Hannah Silveira, à revista Newsweek.

A entrevista que ele fazia era a última antes da aprovação de residência permanente no país. Segundo Hannah, ela serviria para comprovar que a união do casal é verdadeira.

Hannah disse que o pedido foi aprovado, mas, em determinado momento, uma policial se levantou e disse que "pessoas no corredor" esperavam o casal e o advogado deles para conversar. A advogada explicou que, na sequência, quatro agentes do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega, em tradução livre) entraram no escritório, colocaram Matheus na parede e o prenderam.

Na ocasião, os agentes mostraram um mandado de prisão contra Matheus. O documento fazia referência à permanência do homem no país após o vencimento do visto dele. "Mesmo estando casados há um ano e meio e sob qualquer governo, isso de certa forma resolveria a questão civil", acrescentou a esposa.

Mulher criticou a ação dos agentes contra o marido. "Como advogada, eu não diria que é algo que não é, mas é o mais próximo que se pode chegar de uma armadilha sem ser uma armadilha em si. Eles ficam à espreita nesses prédios federais, sabendo que as pessoas estão indo lá para fazer as coisas 'do jeito certo', e estavam esperando na escada dos fundos." E acrescentou: "É uma operação muito sórdida".

Brasileiro foi levado ao Centro de Detenção de Otay Mesa, em San Diego. Ele recebeu autorização para a sua saída dos EUA em vez de ser deportado, de acordo com Hannah. Porém, o acordo impede que ele retorne ao território estadunidense por 10 anos. O casamento deles ocorreu em agosto de 2024 e eles viviam em San Diego. O homem se mudou para os EUA em 2019.

Homem reclamou das condições do centro de detenção. Segundo Hannah, os detentos não são bem alimentados e o esposo está dormindo em um quarto com 16 homens, além de dormir no chão.

Secretária adjunta do Departamento de Segurança Interna disse à Newsweek que Matheus seguirá sob custódia do ICE enquanto aguarda a saída dos EUA. Tricia McLaughlin declarou que o homem era um "imigrante ilegal brasileiro com antecedentes criminais que permaneceu nos Estados Unidos após o vencimento de seu visto de estudante F-1". Ela acrescentou que "ele já havia sido preso anteriormente por dirigir sob a influência de álcool e que a solicitação de um green card não garante o status de residente permanente".

Visto do brasileiro expirou durante a pandemia da covid-19 e ele foi preso por dirigir embriagado em Nevada em 2022. Segundo Hannah, isso aconteceu porque ele levou o carro para a casa de um amigo que ele acreditava estar sem condições de conduzir o automóvel em segurança.

Ainda não há previsão para que o homem deixe os EUA. A norte-americana agora precisa encontrar uma nova carreira, já que o diploma de direito dela não é válido no Brasil.

A mulher abriu uma vaquinha com a meta de R$ 238 mil para ajudar a recomeçar a nova vida no país. Somente 6% da meta tinha sido batida até a manhã de hoje.

Tags:

Esposa