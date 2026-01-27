SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O prefeito de Minneapolis Jacob Frey anunciou nesta segunda-feira (26) a saída progressiva de agentes federais do ICE da cidade americana, que foi palco de duas mortes nas últimas semanas em meio à forte repressão a imigrantes.

Jacob Frey disse que alguns dos funcionários federais já deixam o local nesta terça-feira (27). "E continuarei pressionando para que o restante envolvido nessa operação também se retire", escreveu o democrata em uma publicação no Instagram.

Frey pediu ao presidente Donald Trump que as ações cheguem ao fim. Os dois tiveram uma conversa por telefone na tarde de ontem e elogiaram os pontos acordados logo depois. "Apreciei a conversa", falou o administrador de Minneapolis.

Trump teria concordado que a situação atual em Minneapolis não pode continuar. "Minneapolis continuará a cooperar com as autoridades estaduais e federais em investigações criminais reais, mas não participaremos de prisões inconstitucionais de nossos vizinhos nem da aplicação da lei federal de imigração. Criminosos violentos devem ser responsabilizados pelos crimes que cometem, e não com base em sua origem", acrescentou Frey.

O presidente Trump também chamou a conversa de "muito boa". Pela rede social Truth Social, ele disse que grandes progressos estavam sendo feitos, enquanto Tom Homan, czar da fronteira da Casa Branca, havia agendado uma reunião com o prefeito hoje para discutir os próximos passos.

MINNEAPOLIS REGISTRA 2ª MORTE CAUSADA PELO ICE

O enfermeiro Alex Pretti, 37, morreu na manhã de sábado (24) após ser atingido por disparos de agentes do ICE na cidade de Minneapolis. Alex era cidadão norte-americano, nascido no estado de Illinois.

A morte foi confirmada por autoridades após a Prefeitura de Minneapolis divulgar informações sobre um tiroteio na cidade, palco de protestos contra o ICE há semanas. Segundo informado em coletiva de imprensa pelo chefe da Polícia de Minneapolis, Brian O'Hara, policiais chegaram à área onde os disparos foram reportados por volta das 9h no horário local (12h em Brasília) e encontraram um homem caído com diversos ferimentos causados arma de fogo. Um serviço de resgate foi acionado e a vítima foi transportada de ambulância a um hospital local, onde foi dada como morta.

Departamento de Segurança Interna dos EUA justificou a ação. O órgão federal divulgou pelo X que tudo começou com uma operação dos agentes federais à procura de uma pessoa que estava ilegalmente no país. Durante a ação, segundo o departamento, um homem se aproximou de agentes do ICE "com uma pistola semiautomática de 9 mm" e as autoridades tentaram desarmá-lo, mas o confronto levou a uma "luta armada" que resultou em sua morte.

O tiroteio foi o terceiro envolvendo agentes do ICE em Minneapolis neste mês. O primeiro deles, em 7 de janeiro, resultou na morte de Renee Good, 37, mãe de três filhos que foi atingida na cabeça por disparos de um agente do Serviço de Imigração e Alfândega. O segundo, no último dia 14, atingiu na perna um venezuelano, alvo de detenção pelo ICE, que conseguiu fugir da abordagem.