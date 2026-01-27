SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após a divulgação das notas do Enem, muitos estudantes já definiram o curso e a instituição onde pretendem ingressar no ensino superior. O que nem todos sabem é que a mesma pontuação obtida no exame brasileiro também pode ser utilizada para concorrer a vagas em outros países, como em Portugal.

Diversas instituições portuguesas aceitam a nota do exame brasileiro como critério de seleção para estudantes internacionais.

Desde 2014, um acordo firmado entre o Inep, instituto vinculado ao MEC, e universidades de Portugal permite que brasileiros utilizem diretamente o desempenho na prova nos processos de candidatura.

De acordo com o Inep, atualmente 26 universidades portuguesas mantêm convênio formal com o órgão. Além delas, outras instituições, mesmo sem acordo oficial, também aceitam a nota do Enem, adotando critérios próprios de avaliação.

Os brasileiros formam a maior comunidade de estudantes internacionais na maioria das universidades portuguesas. Segundo dados do MEC, cerca de 19 mil estudantes do Brasil estão matriculados no país europeu.

A classificação adotada na seleção é geralmente na escala portuguesa de 0 a 200, o que significa que a nota do Enem, com escala de 0 a 1.000, é dividida por cinco. E, em algumas instituições, áreas específicas do conhecimento têm peso maior na avaliação.

De forma geral, para concorrer a vagas por meio da nota do Enem, os estudantes brasileiros não podem possuir nacionalidade portuguesa nem de um país membro da União Europeia, como italiana, espanhola, francesa e outros. Também não se enquadram nesse perfil candidatos que tenham vínculo familiar direto com cidadãos portugueses ou de outros Estados-Membros da União Europeia.

A seguir, veja algumas instituições portuguesas com inscrições abertas para ingresso utilizando a nota do Enem:

UNIVERSIDADE DE LISBOA

Com mais de um século de existência, a Universidade de Lisboa oferece cursos de graduação -chamados de "licenciaturas" em Portugal-, além de programas de mestrado integrados.

O processo seletivo varia conforme o curso escolhido e segue regras específicas definidas pela instituição. Para concorrer a uma vaga em economia, por exemplo, o candidato deve apresentar a nota do Enem em áreas específicas, como matemática, conforme os critérios estabelecidos pelo curso.

Para utilizar a nota do Enem, os participantes devem ter realizado uma das três últimas edições do exame nacional (2025, 2024 e 2023). As inscrições devem ser feitas no site da universidade. A lista de cursos e as vagas destinadas para estudantes internacionais também está disponível no site.

O primeiro período de inscrições do processo seletivo segue aberto até 6 de fevereiro. O resultado será divulgado até o dia 6 de março. Já a segunda rodada de aplicação de candidatura começará em 6 de abril e terminará em 22 de maio, com o resultado apresentado em 19 de junho.

UNIVERSIDADE DO PORTO

Localizada na segunda maior cidade do país, a Universidade do Porto tem 35.757 alunos matriculados, sendo 2.675 brasileiros -em torno de 7,5% do total. A cada ano, cerca de 500 estudantes do Brasil ingressam nos cursos de graduação da universidade usando o Enem.

Em entrevista à Folha em junho de 2025, Maria Joana Carvalho, vice-reitora de internacionalização da Universidade do Porto, explicou que a regulamentação da parceria entre o Inep e instituições criou "condições adequadas para atrair cada vez mais estudantes para a universidade".

Neste ano, a universidade do norte de Portugal terá 712 vagas destinadas exclusivamente aos estudantes internacionais. Os alunos dos países da CPLP (Comunidade de Países de Língua Portuguesa), na qual o Brasil integra, poderão ter até 45% de redução nas taxas e nos custos das mensalidades -chamadas de propinas em Portugal.

O processo seletivo é dividido em três períodos de inscrições. A primeira fase termina em 6 de fevereiro, com a divulgação dos resultados em 13 de março e período de matrícula entre 16 e 20 de março.

Já a segunda fase começará no dia 9 de fevereiro e terminará em 2 de abril, com divulgação dos resultados definitivos em 22 de maio e período de matrícula entre 25 a 29 de maio.

UNIVERSIDADE DE COIMBRA

Uma das instituições mais tradicionais de Portugal, a Universidade de Coimbra está entre as que mais recebem estudantes brasileiros por meio da nota do Enem.

Para se candidatar, é necessário ter participado de uma das edições do exame nos últimos cinco anos e possuir o diploma de conclusão do ensino médio. O processo de candidatura é dividido em sete etapas, que começam com a escolha do curso.

As notas do Enem recebem pesos diferentes conforme a graduação pretendida, conforme a tabela de ponderação da universidade.

A nota mínima exigida para a maioria dos cursos é de 100 valores na escala portuguesa de 0 a 200, o que corresponde a 500 pontos no Enem.

Além disso, alguns cursos exigem o cumprimento de pré-requisitos, que podem envolver aptidões físicas, funcionais, desportivas, interpessoais ou condições específicas de visão, conforme as características de cada área de estudo.

O processo de candidatura internacional na universidade é dividido em três fases. A primeira fase termina em 26 de janeiro, com a divulgação dos resultados em 4 de fevereiro e período de matrícula entre 5 e 12 de fevereiro.

Já a segunda fase estará aberta de 16 de fevereiro a 15 de abril, com os resultados publicados em 23 de abril e o período de matrículas de 24 de abril a 1º de maio. A terceira e última fase acontece entre 20 de maio e 17 de julho, com divulgação dos resultados em 27 de julho e matrícula e inscrição previstas de 28 de julho a 4 de agosto.

Para se inscrever, os interessados podem acessar o site da instituição exclusivo para candidatura de brasileiros. A página tem informações sobre o número de vagas e os cursos disponíveis, além de outras explicações.

UNIVERSIDADE DO MINHO

Localizada no norte de Portugal, a Universidade do Minho tem três campi, um na cidade de Braga e dois na cidade de Guimarães.

Para concorrer a uma vaga na instituição, os interessados devem entrar no site da universidade e preencher o formulário solicitado. Ao acessar a página na internet, é possível visualizar a lista de cursos e vagas disponíveis.

Na primeira fase da candidatura, as inscrições ocorrem entre 26 de janeiro e 13 de fevereiro e são destinadas exclusivamente a candidatos que tenham realizado o Enem nos últimos quatro anos (2025, 2024, 2023 e 2022).

Segundo a universidade, a nota mínima necessária de candidatura é de 100 pontos, na escala portuguesa de 0-200 pontos, que equivale a 500 pontos na escala do Enem.

A taxa de candidatura é de 68 euros, e o pagamento pode ser realizado por cartão de crédito ou cartão de débito internacional.

UNIVERSIDADE DE AVEIRO

Situada também no norte de Portugal, a Universidade de Aveiro conta com 19 unidades de atuação distribuídas por áreas do conhecimento, incluindo ciências médicas, ciências sociais, engenharia civil, contabilidade, administração e outros.

A universidade tem cerca de 17 mil estudantes de graduação e pós-graduação, sendo aproximadamente 9% são internacionais.

De acordo com a instituição, os candidatos devem ter um mínimo de 475 pontos em todas as áreas de conhecimento do Enem. Assim como as outras instituições portuguesas, a escala de pontuação para candidatura é de 0-200 pontos.

Os interessados podem acessar o site da universidade. No portal, é possível ter informações sobre os cursos disponíveis e os prazos de candidatura.

INSTITUIÇÕES PORTUGUESAS QUE ACEITAM ENEM VIA ACORDO COM O INEP

- Universidade Nova de Lisboa

- Instituto Politécnico de Beja - IPBeja

- Instituto Politécnico de Leiria

- Instituto Politécnico do Porto - IPP

- Instituto Politécnico de Coimbra - IPC

- Universidade da Beira Interior - UBI

- Universidade do Minho - UMinho

- Instituto Politécnico de Santarém

- Instituto Politécnico de Castelo Branco

- Instituto Politécnico de Bragança

- Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias - ULHT

- Instituto Politécnico de Portalegre

- Instituto Politécnico de Viseu

- Universidade Católica Portuguesa - UCP

- Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da Vida - ISPA

- Escola Superior Artística do Porto - ESAP

- Universidade de Aveiro - UAveiro

- Escola Superior de Enfermagem de Coimbra - ESEnfC

- Universitário da Maia - UMAIA

- Instituto Politécnico da Maia

- Universidade da Maia

- Universidade Europeia

- Escola Superior de Saúde do Alcoitão

- Escola Superior de Saúde Norte da Cruz Vermelha Portuguesa

- Instituto Português de Administração de Marketing - Ipam

- Instituto Politécnico de Viana do Castelo - IPVC