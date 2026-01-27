SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um suspeito morreu na manhã desta terça-feira (27) durante uma tentativa de roubo em Embu das Artes, na região metropolitana de São Paulo. Um policial militar de folga interveio e atirou no homem.

O caso ocorreu às 6h55, no trânsito, na avenida João Paulo 2°, no Parque Pirajussara, de acordo com a Polícia Militar.

O suspeito estava em uma moto e roubava o motorista de um carro quando foi surpreendido por um PM de folga, sem uniforme, que viu o crime e interveio. O criminoso reagiu e ameaçou o policial com uma arma, diz a PM. O agente atirou e atingiu o suspeito.

O resgate foi acionado e ele foi levado para o pronto-socorro do Hospital Pirajussara, onde a morte foi constatada, segundo a SSP (Secretaria da Segurança Pública).

A ocorrência será registrada no 1° Distrito Policial de Embu das Artes.

A via ficou bloqueada no sentido centro para os trabalhos da perícia.