Conhecido do grande público pela novela As Aventuras de Poliana, Theo Medon, hoje com 16 anos, soma mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais. Em entrevista à Agência Brasil, ele afirmou que o cinema ampliou seu olhar sobre a profissão.

Eu não me considero um influencer, eu me considero um ator. As redes sociais são consequência do trabalho. Tento usá-las para divulgar o que faço e para espalhar cultura para a minha geração, porque muita gente não tem acesso a festivais, filmes e a esse universo, disse.

Atuando desde os 6 anos, Theo descreve a relação com o trabalho como algo natural. Eu não lembro direito como era a minha vida antes de ser ator. Isso está enraizado em mim. Tento não diferenciar o Theo artista do Theo de casa. Essa leveza só existe porque tenho uma base familiar muito forte, que me protege das pressões do mercado, disse.

Sobre a experiência em Pequenas Criaturas, ele destacou o mergulho nos anos 1980. Foi uma imersão total. A direção de arte é um dos pontos altos do filme. Tudo era de verdade, das fitas do quarto do André ao figurino. Isso te transporta para aquele tempo, contou.

Para ele, a ausência de celulares muda completamente a vivência juvenil. Hoje o André teria mais ferramentas para se isolar. Naquela época, ele precisava sair, conhecer pessoas. Isso transforma, avalia.

Theo também relaciona o momento do filme com a visibilidade recente do cinema brasileiro no exterior. O Brasil está vivendo um momento bonito, com o cinema sendo visto lá fora, com o Oscar, com nossos artistas ganhando projeção. Ir para Gotemburgo agora é levar a nossa Brasília, o nosso idioma, a nossa ginga. E mostrar que o cinema também é lugar para os jovens.

Para Lorenzo Mello, de 9 anos, a sessão na praça marcou sua primeira experiência no cinema. Foi muito emocionante me ver naquela tela gigante. Eu nunca imaginei que estaria ali, disse o ator mirim, que vive Dudu.

Depois do filme, ele conta que passou a assistir a outras produções pensando em como tudo é feito por trás das câmeras.