SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabriel Luiz Berrelhas Alves, 20, atropelado por Emerson Teixeira Muniz, conhecido como MC Tuto, 25, na madrugada de sábado (24), em Barueri, na Grande São Paulo, deve ser transferido para um hospital particular para ser submetido a cirurgia no maxilar.

A informação é da advogada Tatiane Forte, que representa a família. Ela também afirmou que a cirurgia feita na perna de Gabriel precisará ser refeita.

"O hospital atual não possui vaga para as cirurgias indicadas, e a família busca transferência para um hospital particular. O quadro permanece sob monitoramento", afirmou.

A advogada disse ainda que um médico de sua confiança esteve na unidade e que Gabriel "não teve avaliação neurológica".

O jovem está internado na UTI do Hospital Municipal de Barueri Dr. Francisco Moran, para onde foi transferido depois do atendimento inicial no Pronto-Socorro Central.

A reportagem questionou a Prefeitura de Barueri sobre os apontamentos da advogada, mas não houve resposta até a publicação deste texto.

Na noite de sábado, o jovem passou por cirurgia no tornozelo e, de acordo com a gestão municipal, seu estado é considerado grave, mas estável, sem previsão de alta.

Gabriel recobrou a consciência por poucos instantes e perguntou onde estava, disse a advogada.

"Ele perguntou onde estava, virou e dormiu", contou Tatiane, explicando que ele continua inconsciente.

MC Tuto foi preso após atropelar Gabriel com um Porsche durante a gravação de um videoclipe.

O delegado Leonardo Rocha Vieira decretou prisão em flagrante, que foi convertida para preventiva (sem prazo) durante a audiência de custódia, de acordo com o Tribunal de Justiça. A defesa do cantor, por meio de nota nas redes sociais, afirmou que tomará as medidas processuais cabíveis. O advogado José Estevam Macedo Lima disse ainda que o artista lamenta o acidente e se solidariza com a vítima e seus familiares.

O atropelamento ocorreu por volta de 1h, segundo o boletim de ocorrência, na avenida Guilherme Perereca Guglielmo, no centro de Barueri, em frente ao ginásio José Correa.

A GCM (Guarda Civil Municipal) atendeu a ocorrência. Gabriel apresentava fratura nas duas pernas, nas costelas e fissuras no crânio.

Segundo a corporação que registrou a ocorrência, MC Tuto estava gravando o videoclipe com o Porsche em um local onde, para circular, é preciso pedir e receber uma autorização especial do Departamento Municipal de Trânsito, o que o cantor não tinha.

O delegado do caso afirmou o MC estava "em velocidade absolutamente incompatível com a via", dirigindo em local sem as devidas autorizações e assumiu o risco de matar alguém com sua conduta.