SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A mulher atropelada em uma rodovia de Bauru, dada como morta pelo Samu e reanimada minutos depois, recebeu alta nesta segunda-feira (26) da UTI.

O Hospital de Base de Bauru informou que Fernanda Policarpo segue em tratamento clínico. Segundo a instituição, o quadro da paciente é estável.

Fernanda foi atropelada na última segunda-feira na SP-294 (Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros). A mulher de 29 anos foi atingida por um Chevrolet Tracker no momento em que atravessava a rodovia, na altura do km 351. Os primeiros socorros foram prestados por uma equipe do Samu, que chegou a constatar o óbito e deixar o corpo sobre a rodovia, coberto com uma manta térmica.

Socorristas da concessionária Eixo SP, no entanto, conseguiram depois reanimar a vítima após constatar a presença de sinais vitais. Houve, segundo a Artesp (agência reguladora de transportes paulista), tentativas de intubação, e a mulher foi encaminhada para o PSC (Pronto-socorro Central) da cidade. Ela foi levada, posteriormente, para o Hospital de Base de Bauru.

A pista da rodovia no sentido oeste (capital-interior) chegou a ficar totalmente interditada por 30 minutos. Uma perícia foi realizada no local, e o veículo atropelante foi levado para um posto da Polícia Rodoviária Estadual.

Polícia Civil investiga o caso, registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo, segundo boletim de ocorrência. O motorista da SUV, que parou para prestar socorro, foi ouvido na Central de Polícia Judiciária de Bauru e submetido ao teste do etilômetro, que não constatou embriaguez.

Secretaria de Saúde de Bauru está apurando a conduta da equipe o Samu. "Caso seja constatada qualquer irregularidade, serão adotadas as devidas providências conforme os protocolos e normas vigentes", diz o texto.