Desde o início de janeiro, a conta de energia elétrica da Cemig passou por mudanças visuais e estruturais, incluindo novo layout, com predominância da cor verde, e alterações na organização das informações. Embora as mudanças tenham sido divulgadas pela companhia em seus canais oficiais e na imprensa, o novo modelo tem sido usado por golpistas para aplicar fraudes contra consumidores.

Diante do aumento de tentativas de golpe, a Cemig orienta que os clientes utilizem exclusivamente os canais oficiais da empresa para conferir cobranças e evitar prejuízos financeiros. A companhia informa que uma das formas mais rápidas de verificar débitos é por meio do WhatsApp oficial, no número (31) 3506-1160. O atendimento é iniciado após o envio de uma mensagem com “oi”.

Outro cuidado recomendado é a conferência dos dados bancários no momento do pagamento. O beneficiário da conta deve ser sempre a Cemig Distribuição S.A., com CNPJ 06.981.180/0001-16. No caso de pagamento via Pix, o cliente deve verificar se a instituição recebedora é o Banco Santander do Brasil S.A. (código 033).

Segundo o analista de Proteção da Receita da Cemig, João Dornelas, os golpistas costumam direcionar as abordagens a clientes com histórico regular de pagamento, o que aumenta a chance de a fraude ser bem-sucedida. Ele orienta que, em caso de dúvida sobre a autenticidade da cobrança, o consumidor procure imediatamente os canais oficiais da empresa.

Além do WhatsApp, a verificação pode ser feita pelo site da Cemig, pelo Cemig Atende Web (atende.cemig.com.br) ou pelo telefone 116, que funciona 24 horas por dia. Havendo indícios de golpe, a orientação é registrar um boletim de ocorrência junto à Polícia Militar.

De acordo com a companhia, as tentativas de fraude envolvem principalmente boletos falsos, ligações de supostos atendentes bancários, clonagem de WhatsApp e envio de códigos de pagamento fraudulentos. Por se tratar de um serviço essencial e recorrente, a conta de luz é um dos alvos mais frequentes desse tipo de crime.

Nova fatura e novo número da unidade consumidora

A Cemig informa que o novo modelo de fatura faz parte do processo de modernização dos sistemas da empresa. A reformulação inclui linguagem mais simples, melhor organização das informações e maior destaque para dados considerados essenciais, como valor da conta, data de vencimento e identificação da unidade consumidora. O QR Code para pagamento via Pix também passou a ocupar posição de maior visibilidade na fatura.

Entre as mudanças está ainda a substituição do antigo número de instalação pelo novo número da Unidade Consumidora, padronizado nacionalmente por determinação da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O novo código possui 15 dígitos e passa a ser utilizado para identificar o imóvel nos canais de atendimento e nas contas de energia.

Durante o período de transição, o número antigo continuará válido por até 12 meses, sem alterações no valor cobrado ou na forma de cálculo da fatura, segundo a companhia.

