SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira (27) em meio a um temporal que atinge diferentes regiões.

A Defesa Civil disparou alerta severo de chuva forte mas zonas sul, oeste e central da capital paulista, com registro de raios, vento e granizo.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a chuva é formada pelo calor e pela entrada da brisa marítima.

"Conforme imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, chove forte na Zona Sul, nas subprefeituras de M Boi Mirim, e Capela do Socorro, principalmente. Nas Zonas Norte e Oeste, chove moderado nas subprefeituras do Butantã e Pirituba/Jaraguá."

A chuva deve continuar ao menos até o início da noite, de acordo com o CGE, e há potencial para alagamentos e quedas de árvores. Toda a cidade entrou em estado de atenção às 15h, e a situação é mais crítica no Campo Limpo, que está em estado de alerta, e no córrego morro do S, no Capão Redondo.

Foi nesse córrego que caiu o carro em que estavam Maria Deusdete Ribeiro e Marcos da Mata Ribeiro, cujos corpos foram encontrados no rio Pinheiros. Eles foram dois dos quatro mortos na capital em eventos relacionados a temporais, segundo registros da Defesa Civil.