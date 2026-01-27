Na semana da visibilidade trans, a SP Escola de Teatro, na Praça Roosevelt, lança o primeiro festival de teatro trans e travesti do Brasil. Desta terça-feira (27) a sábado (31), o FestivaTrans apresenta diversos espetáculos e palestras que dialogam com a vivência de mulheres transexuais e travestis.

Sempre às 19h, o público poderá assistir gratuitamente espetáculos, performances e rodas de conversa. O evento é marcado pela presença de atrizes trans consagradas na cena atual como Renata Carvalho, Clodd Dias, Renata Perón e Luh Maza.

A direção artística da atriz e autora Luh Maza busca mostrar para o grande público a potência do trabalho que artistas trans e travestis têm desempenhado.

Eu vejo o FestivaTrans como um projeto voltado para o reconhecimento, a valorização, o fomento e o aplauso de artistas trans e travestis, que têm feito uma pesquisa continuada no teatro, de forma séria. O nosso desejo é que o grande público, seja heterossexual ou não, possa assistir a essas obras, disse a diretora.

A cantora, apresentadora, roteirista e produtora cultural executiva Paola Valentina Xavier ressalta a importância política de um evento que contempla a arte produzida por corpos dissidentes.

Um festival como o FestivaTrans não é apenas um evento de teatro, é um gesto de resistência e renascimento. Cada cena, cada corpo em palco, carrega séculos de silenciamento e transforma dor em arte, exclusão em presença, ausência em memória viva. As mulheres trans e travestis que fazem arte escrevem com o próprio corpo uma nova dramaturgia do mundo: aquela em que existir é, por si só, um ato poético e político, argumenta Paola.

O evento integra a programação do 14º SP Transvisão, que busca promover ações educativas que contribuem para a prevenção, intervenção e enfrentamento da LGBTFobia.

Programação

A programação do evento explora uma amplitude de formatos artísticos. Uma das produções que chama a atenção pela abordagem diferenciada no palco é a Transpreto, uma performance de Luh Maza que une auto-ficção, música e debate para alcançar um sentimento de transe.

Na apresentação, Luh Maza conversa diretamente com a plateia em uma espécie de palestra performática sobre as suas experiências em um corpo marcado socialmente pela transgeneridade e pretitude. A atriz espera que o diálogo com o público traga inquietações, provocações ou vislumbre em relação às questões apresentadas na discussão.

A experiência é realçada com a performance musical do DJ King de Shango, um homem transmasculino que realiza uma pesquisa musical acerca de sons afro-diaspóricos.

Em meio a esse processo de dopamina rápida com as redes sociais, com tanta falta de atenção, eu acho que esse momento de parar uma hora para conversar, para pensar, para refletir, para construir algo juntos, é um transe. Conseguir essa concentração, é entrar em um estado de transe, explica a atriz.

Confira a programação da 1ª edição do FestivaTrans:

27/1: Espetáculo: Encarnación, com Flow Kountouriotis - Mediadora convidada: Ave Terrena Alves

28/1: Ensaio aberto Todas elas em mim, de Clodd Dias, um tributo à força e à resistência da mulher negra e trans. Mediadora convidada: Renata Carvalho

29/1: Transpetro, com Luh Maza, performance que mistura auto-ficção, música e debate sobre as narrativas afro-trans. Mediador convidado: Daniel Veiga

30/1: Manifesto Transpofágico, com Renata Carvalho, espetáculo que questiona estereótipos sobre corpos travestis. Mediadora convidada: Fabia Mirassos

31/1: Bendita Sois Entre as Mulheres, de Renata Peron, história de superação e resistência de uma mulher trans. Mediadora convidada: Luh Maza

O evento será na unidade Roosevelt da SP Escola de Teatro, na Praça Roosevelt, 210. Os ingressos para as atividades estão disponíveis no site Sympla.

* Estagiário sob supervisão de Odair Braz Junior

