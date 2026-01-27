SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos na tarde desta terça-feira (27) em meio a um temporal que atinge diferentes regiões. Segundo a Enel, 80 mil clientes estão sem energia na área de abrangência da concessionária ?são 75.400 só na cidade de São Paulo.

A Defesa Civil disparou alerta severo de chuva forte mas zonas sul, oeste e central da capital paulista, com registro de raios, vento e granizo. Em seguida, ampliou a notificação para as áreas norte e leste.

De acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a chuva é formada pelo calor e pela entrada da brisa marítima. "Conforme imagens do radar meteorológico do CGE da Prefeitura de São Paulo, chove forte na zona sul, nas subprefeituras de M'Boi Mirim, e Capela do Socorro, principalmente. Nas zonas norte e oeste, chove moderado nas subprefeituras do Butantã e Pirituba/Jaraguá."

Até as 16h, o Corpo de Bombeiros recebeu 13 chamados para quedas de árvores e 1 para desabamento. O CGE registra seis alagamentos intransitáveis, incluindo um na marginal Pinheiros.

A chuva deve continuar ao menos até o início da noite, de acordo com o CGE, e há potencial para alagamentos e quedas de árvores. Toda a cidade entrou em estado de atenção às 15h, e a situação chegou a ficar pior no Campo Limpo, sob alerta de transbordamento, e no córrego morro do S, no Capão Redondo, sob iminência.

Foi nesse córrego que caiu o carro em que estavam Maria Deusdete Ribeiro e Marcos da Mata Ribeiro, cujos corpos foram encontrados no rio Pinheiros. Eles foram dois dos quatro mortos na capital em eventos relacionados a temporais, segundo registros da Defesa Civil.

Até as 16h havia seis pontos de alagamento na cidade. Na Sé, a prefeitura registrou pontos na avenida Presidente Castello Branco e no Túnel São João Paulo 2º. Em Pinheiros, havia alagamento na marginal Pinheiros no sentido Interlagos, na altura da ponte Eusébio Matoso. Na zona sul, havia bloqueio na avenida Guarapiranga, na Capela do Socorro, e na avenida Vitor Manzini, em Santo Amaro. No Ipiranga, a rua Presidente Batista Pereira também tinha alagamento, na altura da avenida do Estado.