SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) proibiu nesta terça-feira (27) a comercialização, importação, propaganda e uso da fita 9D White Teeth Whitening Strips para clareamento dental. Também foi determinada a apreensão dos lotes disponíveis no mercado.

Responsável pelo produto, a VM Global Trade não possui autorização de funcionamento para atuar na área, informa a Anvisa. A empresa não foi localizada pela reportagem.

O produto 9D White Teeth também não está regularizado na agência, mas ainda assim foi importado e comercializado no país.

Nas redes sociais, circulam diversos vídeos de pessoas que usam as fitas e afirmam obter resultados rápidos no clareamento dos dentes. Os produtos são facilmente encontrados em plataformas virtuais de venda.

O cirurgião-dentista Flávio Pinheiro, mestre em ciências cirúrgicas pela Faculdade de Medicina da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), afirma que, por não ser regulado pela Anvisa, o produto não passou por avaliação de segurança ou eficácia no Brasil, o que representa riscos à saúde do consumidor.

Pinheiro explica que, quando regularizadas, essas fitas costumam ter ação superficial, geralmente sem peróxidos ou com concentrações muito baixas, e não podem prometer resultados semelhantes aos do clareamento realizado em consultório odontológico.

O especialista ressalta que o problema não é o formato do produto em si, mas a falta de regularização, como no caso da fita 9D White Teeth Whitening Strips. Por se tratar de substâncias que entram em contato direto com os dentes e a gengiva, o uso de produtos não regulados pode causar queimaduras gengivais, aumento da sensibilidade e desgaste do esmalte.

A cirurgiã-dentista Aléxia Homem Nunes, pesquisadora do grupo de trabalho de saúde bucal coletiva da Abrasco (Associação Brasileira de Saúde Coletiva), afirma que a principal preocupação em relação às fitas clareadoras é a popularização e a comercialização indiscriminada desses produtos, especialmente quando associadas a promessas de resultados rápidos e eficazes.

"Como muitas vezes não há informação clara sobre a concentração dos componentes, as pessoas acabam repetindo o uso na tentativa de obter um efeito maior, o que amplia os riscos", explica.

A especialista destaca que, embora existam produtos para saúde bucal regularizados no mercado, o clareamento dental é um procedimento de saúde que deve ser realizado com avaliação individualizada por um cirurgião-dentista. Ela ressalta que fitas clareadoras não alcançam os mesmos resultados do clareamento feito em consultório e, quando têm algum efeito, costuma ser superficial, associado mais ao brilho do dente do que à alteração real da cor.

Nunes chama atenção para o fato de que muitas alterações de cor podem ser resolvidas apenas com limpeza profissional, especialmente nos casos de pigmentação extrínseca. Por isso, a recomendação é que a população procure a unidade de saúde e passe por avaliação odontológica antes de recorrer a produtos vendidos pela internet.

"O uso indiscriminado desses clareadores, especialmente quando não são regularizados, coloca a saúde bucal das pessoas em risco e pode levar a tratamentos desnecessários", afirma.