SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga o uso irregular de créditos destinados à compra de materiais e uniformes escolares disponibilizados pela Prefeitura de São Paulo. A possível fraude foi identificada por uma mãe ao tentar adquirir os itens para seus filhos.

Segundo essa mãe, ela ficou impossibilitada de comprar material e uniforme para os filhos, estudantes matriculados na rede municipal de ensino. O caso foi revelado pela TV Globo.

A suposta fraude é investigada pelo 101º DP (Jardim das Imbuias), delegacia responsável pela área em que a loja está localizada. "A autoridade policial determinou que fossem realizadas diligências no estabelecimento mencionado no boletim, para colher elementos que auxiliem na investigação. Em paralelo, será realizada oitiva com a vítima", diz nota da Secretaria da Segurança Pública.

A secretaria de Educação informou ter aberto apuração para averiguar eventual irregularidade no uso de créditos para a compra de material e uniformes escolares. Segundo a prefeitura, no caso mencionado, a transação foi realizada com o uso de senha pessoal.

"Se constatada irregularidade em qualquer operação de compra e venda relacionada aos créditos mencionados, o fornecedor ou responsável será suspenso do programa", diz trecho da resposta da pasta.

Os créditos são disponibilizados pelo CPF do responsável pelo estudante, inserido no sistema no ato da matrícula. A liberação ocorre através de um aplicativo. As famílias têm até 31 de outubro para realizar as compras.

Conforme a prefeitura, os responsáveis têm autonomia para escolher os itens necessários dentro dos kits. A maioria dos fornecedores é composta por pequenos comerciantes e empreendedores locais.

Ainda de acordo com a gestão Ricardo Nunes (MDB), desde o início da liberação dos créditos, em 5 de janeiro, já foram feitas mais de 860 mil vendas nas lojas credenciadas, totalizando mais de R$ 330 milhões, o que representa cerca de 47% do total que será investido pelo município para atender os mais de um milhão de estudantes da rede municipal.