SÃO PAULO, SP, E RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - Familiares de Camila Miranda de Wanderley Nogueira de Menezes, 38, acusam duas médicas de omissão durante uma cirurgia eletiva no Hospital Esperança, unidade da Rede D'Or no Recife.

Camila foi internada no dia 27 de agosto de 2025 para retirada da vesícula e correção de hérnia inguinal, dois procedimentos de baixa complexidade -o primeiro é um dos mais realizados no Brasil.

Após receber anestesia geral, ela teve sete apneias seguidas que culminaram em uma parada cardiorrespiratória, segundo a perícia independente que a família contratou para apurar o que aconteceu durante o procedimento. A paciente teve um dano grave no cérebro, perdeu funções básicas e está internada em UTI (Unidade de Terapia Intensiva) desde então.

O documento da perícia, enviado à Folha de S.Paulo, afirma que as médicas ignoraram os alertas do monitor multiparamétrico e prosseguiram com a cirurgia. O equipamento teria alertado sobre a queda abrupta da saturação de oxigênio dezenas de vezes durante um período de 27 minutos.

A defesa da família denunciou uma das médicas ao Cremepe (Conselho Regional de Medicina de Pernambuco). Em nota, a instituição diz que apura "todas as denúncias recebidas e sindicâncias instauradas pela autarquia correm em sigilo processual para não comprometer a investigação".

Por meio de sua assessoria de imprensa, o Hospital Esperança afirmou que as médicas não trabalham na unidade e foram escolhidas pela paciente. A defesa da cirurgiã Clarissa Guedes Noronha afirma que a cirurgia foi realizada com absoluta precisão, e que o monitoramento dos sinais é uma atribuição técnica da anestesiologia.

A defesa da anestesiologista Mariana Parahyba foi procurada e afirmou que se pronunciaria até segunda-feira (26). Nesta terça (27), uma advogada que presta assessoria à médica disse não irão se manifestar no momento.

Camila Nogueira é servidora da Justiça no Estado de Pernambuco e filha do juiz federal Roberto Nogueira, do TRF-5 (Tribunal Regional Federal da 5ª Região). Casada e mãe de dois filhos, divide o tempo entre o emprego público e as atividades como consultora de moda.

"Ela não fala, não anda, não vê. Respira sozinha, mas perdeu as partes cognitiva e locomotora", diz o pai. "Quando eu fico com ela, a olho o tempo todo. É como se fosse um bebê de novo".

Registros de câmeras de segurança do hospital mostram que Camila chegou andando na unidade por volta das 5h. Ela deixa o elevador acompanhada pelo marido, o médico Paulo Menezes. A admissão no hospital ocorre às 5h24.

Às 10h47, o monitor multiparamétrico emitiu o primeiro alerta para apneia, segundo a perícia independente contratada pela família. O alerta, diz a perícia, indicava "problema grave: desconexão, obstrução ou falha ventilatória". O documento afirma que o quadro evoluiu para alta prioridade, já que Camila teria ficado 1 minuto e 42 segundos em apneia [interrupção da respiração], o que exigiria ação imediata.

A segunda apneia aconteceu às 10h56, de acordo com o documento da perícia. "Problema ventilatório recorrente não resolvido", classifica o laudo, indicando que a saturação da paciente caiu de 88% para 61% em 67 segundos.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, o médico Leonardo Queiroga Marinho, que assina o documento, afirma que a falta de intervenção indica erro grave de omissão, mas destaca que a avaliação depende dos órgãos competentes. Os dados do quadro clínico de Camila foram obtidos com o hospital, por meio do cartão de memória dos aparelhos.

"Todas as informações, como pressão e saturação, são mostradas no monitor para o médico acompanhar instantaneamente. Esse equipamento tem vários sensores, alarmes visuais e é primordial para procedimentos cirúrgicos", afirma Queiroga.

"Essas informações ficam registradas em um cartão de memória, sob o controle do fabricante, que repassa em casos de solicitação do hospital. Com acesso a esse equipamento, conseguimos fazer a análise do quadro segundo a segundo", diz.

De acordo com o relatório da perícia contratada pela família, a terceira apneia acontece às 11h04. "Problema ventilatório crônico não resolvido há mais de 17 minutos", afirma o laudo. Às 11h05, o quarto; às 11h08, o quinto -a essa altura, a saturação de paciente é classificada como "extremamente crítica", com 22%, incompatível com a atividade cerebral.

Em uma pessoa saudável, a saturação de oxigênio no sangue costuma ficar entre 95% e 100%. Valores abaixo de 90% já indicam hipoxemia e exigem atenção médica. Abaixo de 80%, o quadro é considerado grave.

Às 11h11, esse percentual reduziu para 5%. A quinta apneia aconteceu às 11h16, e Camila teve uma parada cardiorrespiratória, com ausência de sinais vitais. Nesse momento, a equipe de reanimação é acionada. A paciente volta a ter sinais vitais às 11h33, após 15 minutos de parada. Ela ainda teve mais uma apneia antes de ser transferida para a UTI, às 12h42.

As câmeras do hospital mostram a transferência. A anestesiologista Mariana Parahyba aparece ao lado da equipe de enfermagem, usando o celular com uma mão, enquanto manuseia o ambu (aparelho de ventilação manual) com a outra.

Além da denúncia ao Cremepe, a família prepara uma ação judicial, segundo o advogado Igor Cesar Rodrigues. "Nós queremos que todos os crimes cometidos no decorrer desse procedimento desastroso sejam apurados, bem como reaver os danos materiais decorrentes", diz.

"A cirurgia seguiu com a paciente praticamente morta ali na mesa. Defendemos que é uma conduta dolosa. É como pegar um carro em uma avenida movimentada, avançar o sinal vermelho, causar um acidente e continuar avançando", compara Rodrigues.

"Os filhos vivem perguntando por ela. O mais velho, Arthur, de seis anos, criou uma espécie de defesa, não quer falar sobre o assunto. Eu passei dois meses morto-vivo depois do que aconteceu. Pedi a Deus para me levar no lugar dela. Ela era minha amiga, conselheira, quem me dava sermão", lembra o pai.

O Hospital Esperança disse que prestou "todo o suporte necessário assim que tomou conhecimento da intercorrência". "O hospital reafirma seu compromisso permanente com a qualidade assistencial, ética, a transparência e, sobretudo, com a segurança de seus pacientes", diz a nota.

A defesa da cirurgiã Clarrisa Guedes diz que reitera seu profundo respeito e solidariedade à família "diante do trágico evento adverso ocorrido".

"A atuação técnica da doutora Clarissa durante a colecistectomia (cirurgia para retirada da vesícula biliar) foi executada com absoluta precisão e sem qualquer falha de execução, não havendo qualquer intercorrência ou falha no ato cirúrgico propriamente dito. Portanto, inexiste nexo de causalidade entre o agir de Clarissa Guedes e o dano neurológico sofrido pela paciente. É fundamental ressaltar que a função do cirurgião exige concentração absoluta no campo operatório, sendo o monitoramento uma responsabilidade da anestesiologia", afirma.