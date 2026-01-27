SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo investiga denúncia de furto a residência de Miguel Abdalla Neto, tio de Suzane von Richthofen, encontrado morto na sala de casa no último dia 9 no Campo Belo, bairro da zona sul de São Paulo.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares foram chamados ao local na última terça-feira (20), quando foi constatado que o imóvel foi invadido e foram levados alguns móveis, além de documentos e dinheiro.

A polícia afirmou que aguarda a conclusão dos laudos do Instituto Médico Legal (IML) para esclarecer a causa da morte do médico.

As duas ocorrências são investigadas pelo 27º Distrito Policial (Campo Belo), segundo a secretaria de Segurança Pública.

Abdalla Neto foi tutor de Andreas von Richthofen, irmão de Suzane, após o assassinato dos pais deles, em 2002. Ele era irmão de Marísia, mãe de Suzane e Andreas.

Ré confessa, Suzane foi condenada em 2006 a quase 40 anos de prisão e está desde janeiro de 2023 em regime aberto.

O crime em 31 de outubro de 2002 chocou o país. Na época, ela tinha quase 19 anos e era estudante de direito da PUC-SP.