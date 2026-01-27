RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Quatorze ônibus foram usados como barricadas para interditar vias na zona norte do Rio de Janeiro, na tarde desta terça-feira (27). De acordo com o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade, 26 linhas foram impactadas.

A ação é atribuída a suspeitos de envolvimento com o Comando Vermelho. Pela manhã policiais militares fizeram uma ação para retirar barricadas nos morros da Congonha, Cajueiro, Terço e Faz Quem Quer, regiões dominadas pelo CV.

Um motorista de aplicativo que era mantido refém na comunidade do Faz Quem Quer foi resgatado, segundo a polícia.

Logo depois, ainda de acordo com a PM, "indivíduos ligados ao tráfico de drogas da região realizaram uma série de atos em retaliação".

Dez ônibus foram roubados, tiveram as chaves retiradas e foram usados como barricadas em Madureira. A avenida Edgar Romero, principal via do bairro, ficou obstruída, e 21 linhas sofreram desvios de itinerário.

Enquanto a situação era normalizada em Madureira, por volta das 18h40, outros quatro ônibus foram usados como barricadas em Rocha Miranda, bairro vizinho. Seis linhas foram afetadas na região.

A PM afirmou que sete homens foram presos e três pistolas foram apreendidas durante a operação da manhã. Dez toneladas de materiais usados como barricadas foram removidas.

PMs de moto fizeram a liberação das vias. A corporação afirmou que o policiamento foi reforçado.

Levantamento do Rio Ônibus, sindicato que representa as empresas de ônibus da cidade, elaborado a pedido da Folha em outubro, apontou que, entre janeiro e outubro de 2025, 775 linhas tiveram itinerários desviados por motivos de segurança, enquanto 249 coletivos foram usados como barricadas.