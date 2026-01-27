SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O fim da prova de baliza e a redução dos custos para tirar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) começaram a sair do papel no Brasil.

Nove estados já implementaram mudanças no exame prático de direção, enquanto outros 16 aguardam a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, do Ministério dos Transportes, para adotar as novas regras.

As alterações fazem parte de uma reformulação mais ampla do processo de habilitação, que busca simplificar etapas, digitalizar procedimentos e concentrar a avaliação do candidato em situações reais de circulação no trânsito.

Entre as mudanças já colocadas em prática estão a retirada definitiva da baliza, o fim de exercícios como rampa e meia embreagem em alguns casos, a adoção de um sistema de pontuação por infrações e a flexibilização para uso de veículos com câmbio automático ou particulares durante o exame.

Já iniciaram a implementação das novas regras os Detrans de São Paulo, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Distrito Federal, Goiás, Alagoas, Pará e Maranhão. Nesses locais, a prova prática passou a se concentrar no trajeto, avaliando conversões, uso de sinalização, paradas obrigatórias e condução segura, deixando de lado manobras pouco representativas da dinâmica real do trânsito.

Em alguns casos, também houve redução de taxas e liberação para realização de aulas e exames fora do modelo tradicional das autoescolas.

Por outro lado, Acre, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins, Minas Gerais e Paraná aguardam a publicação do Manual para iniciar ou ampliar as mudanças, alegando necessidade de padronização nacional dos procedimentos.

As alterações receberam críticas de especialistas em segurança viária. Para o coordenador do Núcleo de Segurança no Trânsito da USP São Carlos, Antônio Clovis Pinto Ferraz, o modelo anterior já apresentava falhas, mas a flexibilização tende a aprofundar o problema.

"Ficou pior. Não há investimento consistente em educação para o trânsito, conscientização ou engenharia viária. Um condutor que não aprende a fazer baliza vai atrapalhar o trânsito, vai acabar dando ré e batendo no carro de trás. Não aprende a dirigir na chuva, não entende a dinâmica do trânsito. O que era ruim ficou pior."

Veja as unidades federativas que tiraram baliza

Alagoas

Amazonas

Amapá

Distrito Federal

Espírito Santo

Goiás

Maranhão

Pará

São Paulo

Veja os estados que ainda não fizeram a mudança

Acre

Bahia

Ceará

Mato Grosso

Minas Gerais

Paraíba

Pernambuco

Piauí

Paraná

Rio de Janeiro

Rio Grande do Sul

Rondônia

Roraima

Santa Catarina

Sergipe

Tocantins

Crítico da redução da carga prática, o engenheiro e mestre em transportes pela USP Sergio Ejzenberg afirma que o novo modelo facilita excessivamente a obtenção da habilitação:

"Hoje, com duas horas de aula prática, a pessoa pode passar no exame e sair dirigindo um veículo de até duas toneladas em meio a pedestres, áreas escolares e rodovias. Isso é uma loucura. O processo não garante compreensão mínima sobre frenagem, curvas, direção em condições adversas ou convivência com usuários vulneráveis da via."

Para Ferraz, a simplificação do processo, sem investimentos em educação, fiscalização e engenharia de tráfego, pode resultar em mais motoristas despreparados nas ruas e aumento do risco de acidentes.

A reportagem visitou nesta terça (27) um local de exames de habilitação no Tucuruvi, na zona norte da cidade De São Paulo. Alguns candidatos comemoraram o fim da baliza, e outros criticaram a medida. A estudante Maria Clara Cabral, 18, disse que o momento do teste não necessariamente reflete a habilidade do condutor e que as autoescolas seguirão obrigadas a ensinar a técnica.

"Acho que, no dia-a-dia, as pessoas vão acabar dirigindo um pouco pior. Mas para a prova, é ótimo", disse a estudante. No início de dezembro, ela havia sido reprovada por errar justamente no teste da baliza. "As pessoas ficam muito nervosas."

A maioria dos entrevistados, no entanto, diz que o exame deveria manter essa etapa. "A verdade é que, na rua, a gente precisa fazer a baliza, então você tem que aprender de qualquer jeito", disse o estudante Pedro Henrique Júnior, 18, que foi aprovado na primeira tentativa. "A baliza era a parte em que eu mais me garantia."

"A retirada da baliza, assim como a possibilidade de realização do exame com veículo automático, decorrem das mudanças propostas pelo governo federal. Mas o foco permanece na condução responsável e segura em situações reais de circulação", afirma Lucas Papais, diretor de atendimento ao cidadão do Detran-SP.

O fim da baliza é previsto em uma resolução do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), de dezembro do ano passado, e é obrigatória para todo o país. A medida faz parte de um pacote de mudanças nas regras para CNH feito pelo Ministério dos Transportes.