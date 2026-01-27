SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Funcionário da Enel morreu durante a execução de um serviço no Butantã, na zona oeste de São Paulo, no fim da tarde desta terça-feira (27). A Polícia Militar registrou o caso como morte em decorrência de descarga elétrica.

De acordo com a corporação, policiais militares foram chamados para atender a ocorrência após o Samu constatar a morte do funcionário no local. O caso é investigado pelo 51º DP (Butantã).

Procurada, a Enel afirmou que o colaborador era terceirizado de uma empresa parceira da companhia e trabalhava durante uma obra de melhoria da rede na capital paulista. "A distribuidora acrescenta que aguarda o resultado da perícia no local", informou.

A concessionária disse lamentar o falecimento e afirmou ter acionado a empresa parceira para prestar o apoio necessário à família do profissional.