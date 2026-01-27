SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Cada latinha contendo 269 mililitros de cerveja da marca Skol custará R$ 5 para os foliões no Carnaval da cidade de São Paulo, desde que o vendedor siga o preço sugerido pela Ambev, empresa patrocinadora da festa na capital.

Vendida somente em pares pelo valor de R$ 10, essa será a bebida alcoólica com valor unitário mais barato comercializada nas ruas durante as passagens de blocos.

O valor unitário da garrafa de água de 500 ml também será de R$ 5. Nesse caso, o consumidor não será obrigado a adquirir o par.

Veja abaixo os preços sugeridos:

Cerveja Spaten (2 latas de 269 ml): R$ 14 Cerveja Skol (2 latas de 269 ml ): R$ 10 Cerveja Skol (1 lata de 350 ml): R$ 7 Cerveja Stella Artois Pure Golde (1 lata de 350 ml): R$ 11 Cerveja Budweiser (2 latas de 269 ml ): R$ 12 Brutal Fruit Spritzer (1 lata de 269 ml): R$ 10 Cerveja Corona Extra (1 lata de 350 ml): R$ 11 Cerveja Corona Cero (1 lata de 350 ml): R$ 11 Red Bull (1 lata de 250 ml): R$ 16 Beats (2 latas de 269 ml): R$ 17 Água (1 garrafa de 500 ml): R$ 5 A Prefeitura de São Paulo e a Ambev distribuem até a próxima segunda-feira (2) os kits dos 15 mil vendedores ambulantes credenciados para trabalhar no Carnaval. As inscrições estão encerradas e não haverá abertura de mais vagas para esta edição.

Moradora de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, a diarista Alzirene Maria do Nascimento, 55, vende bebidas na festa paulistana desde 2020. Ela afirma comprar aproximadamente R$ 1.500 em produtos por dia e que esse investimento resulta em um faturamento de cerca de R$ 6.000. "Eu lucro R$ 4.500 por dia", conta "Se a pessoa se organizar e trabalhar bastante, vale muito a pena", contou.

O Carnaval de rua de São Paulo acontece oficialmente entre os dias 14 e 17 de fevereiro.

A distribuição dos kits (caixas térmicas e materiais publicitários) e treinamento para vendedores cadastrados ocorre diariamente na av. Engenheiro Roberto Zuccolo, 184, na Vila Leopoldina (zona oeste). Somente vendedores já inscritos têm direito aos kits.


