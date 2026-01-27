SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As mudanças nas provas práticas para obtenção da CNH (Carteira Nacional de Habilitação) começaram a ser implementadas em alguns estados, mas ainda avançam de forma desigual pelo país. Enquanto nove unidades da federação já adotaram alterações no formato do exame --como o fim da baliza e a flexibilização do uso de veículos--, a maior parte dos Detrans aguarda a publicação do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular, que deve padronizar a aplicação das novas regras.

As mudanças fazem parte de um pacote mais amplo de reformulação do processo de habilitação, que inclui digitalização de etapas, redução de custos e foco maior na avaliação da condução em situações reais de trânsito.

As alterações nas provas práticas estão inseridas em uma reformulação do modelo de habilitação no país. Entre as principais mudanças previstas estão o fim do prazo de vencimento do processo de CNH, maior flexibilidade na formação teórica --com possibilidade de ensino presencial ou a distância-, ampliação do tempo mínimo do exame teórico e digitalização de certificados.

Também estão previstas a redução da carga horária mínima de aulas práticas, a substituição do modelo eliminatório por um sistema de avaliação por infrações no exame prático, a possibilidade de provas em veículos com câmbio automático e a adoção de um banco nacional de questões teóricas. A CNH passa a ter prioridade em formato digital, com acompanhamento das etapas pelo aplicativo oficial.

ESTADOS QUE JÁ IMPLEMENTARAM MUDANÇAS NA PROVA PRÁTICA:

Alagoas

O Detran-AL passou a realizar as provas práticas sem baliza e sem meia embreagem. O candidato pode escolher, no agendamento, se fará o exame com veículo particular ou com carros do Detran ou de autoescolas, com câmbio manual ou automático.

Amazonas

Desde dezembro, o Amazonas adotou o novo modelo de exame prático, com retirada da baliza e da fila indiana. As mudanças já estão em funcionamento em todo o estado.

Amapá

O exame prático no Amapá deixou de exigir baliza. O estado também iniciou a coleta de biometria e retirou a prancha do exame de motocicleta.

Distrito Federal

Já implementou o fim do prazo de vencimento, aulas teóricas presenciais ou EaD, menos horas práticas e provas com avaliação por infrações. Todo o processo passa a ser digital, com CNH preferencialmente eletrônica e banco nacional de questões. Por enquanto, mantém a baliza.

Espírito Santo

O Espírito Santo já operacionaliza praticamente todas as mudanças. Não há mais baliza no exame de carro nem prancha no exame prático de motocicleta.

Goiás

O Detran-GO retirou baliza, aclive e rampa dos exames, adotando prova prática em etapa única, baseada no trajeto. O estado permite aulas e provas em veículos manuais ou automáticos, inclusive particulares.

Maranhão

O Detran-MA adotou nova sistemática de pontuação, permitindo até dez pontos para aprovação. A retirada da baliza está prevista para fevereiro e o uso de veículos automáticos segue em fase de ampliação.

Mato Grosso do Sul

O estado retirou a baliza do exame prático, reduziu valores da CNH e adotou novo modelo de pontuação, permitindo até dez pontos, conforme a gravidade das infrações.

Pará

O Detran-PA já retirou a exigência de baliza e passou a aplicar a nova pontuação nos exames práticos. A prova com veículos particulares, manuais ou automáticos, está em fase de implementação.

São Paulo

O Detran-SP eliminou a baliza do exame prático e passou a permitir provas com veículos automáticos. A avaliação prioriza a condução em circulação e o respeito à sinalização.

Acre, Bahia, Ceará, Mato Grosso, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe, Tocantins, Minas Gerais e Paraná aguardam a publicação de um manual pelo Ministério dos Transportes para implementação.