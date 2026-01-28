SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Esta quarta-feira (28) será mais um dia de calor com sol entre nuvens na capital paulista, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde, típico do verão. A temperatura máxima deve chegar a 30ºC e a mínima será de 18ºC, registrada durante a madrugada.

Com isso, as condições se mantêm inalteradas em relação aos últimos dias para a capital, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). A alta umidade na atmosfera se mantém e, associada ao calor, deve provocar pancadas de chuva entre o fim da tarde e início da noite devido à chegada da brisa marítima, com aumento da nebulosidade.

A mesma previsão de estende para todo o estado, segundo a Defesa Civil estadual. O órgão avisa que há possibilidade de pancadas de chuva virem acompanhadas de rajadas de vento e descargas elétricas.

Condições do clima devem se repetir na capital paulista na quinta-feira (29), quando o sol permanece entre nuvens e a temperatura aumenta ao longo do dia até a máxima prevista de 29ºC. O calor e a chegada da brisa marítima favorecem a ocorrência de chuvas na forma de pancadas, principalmente entre o final da tarde e o início da noite, de acordo com o CGE.

As pancadas de chuva no estado de São Paulo devem continuar ao menos até a sexta-feira (30), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia.