SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo da corretora Daiane Alves Souza, 43, desapareceu em Caldas Novas (GO) foi encontrado na madrugada desta quarta-feira (28) pela polícia.

Corpo estava em uma área de mata na cidade de Caldas Novas, segundo a polícia. Ele foi encontrado em uma força-tarefa na manhã desta quarta-feira.

Duas pessoas que eram investigadas pelo desaparecimento da mulher foram presas. Elas não tiveram identidade divulgada pela polícia.

DESAPARECIDA HÁ MAIS DE UM MÊS

Daiane Alves Souza, 43, sumiu em 17 de dezembro. Ela foi vista pela última vez às 19h, quando estava saindo elevador no subsolo do prédio onde morava havia dois anos.

Mãe diz que ela tinha ido religar a luz do apartamento. Em entrevista ao UOL, Nilce contou que os cortes de energia na casa da filha eram recorrentes, embora não houvesse atraso no pagamento da conta de luz.

Câmeras de segurança registraram Daiane saindo do apartamento e entrando no elevador. Nas imagens, ela aparece com o celular na mão, gravando o trajeto e um breve diálogo com outro morador até chegar à área técnica do edifício. Em outro vídeo, enviado a uma amiga, Daiane mostra que o condomínio seguia com energia elétrica em funcionamento, enquanto o fornecimento estava interrompido apenas em seu apartamento.

Polícia de Goiás investiga o desaparecimento. Em nota enviada ao UOL na semana passada, o órgão informou que as "investigações estão em andamento com o intuito de localizar o maior número de informações e identificar a causa/motivo do desaparecimento" da corretora.

Prédio onde Daiane mora fica dentro de um condomínio com vários edifícios que funcionam de forma autônoma. "É um condomínio de vários blocos, mas cada bloco tem sua entrada e administração própria e isso gera uma dinâmica diferente para que o caso seja apurado", explicou o delegado responsável pelas investigações, André Luiz Barbosa, à TV Anhanguera.