SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A UFPR (Universidade Federal do Paraná) anunciou mudanças no formato do vestibular que passam a valer já no próximo processo seletivo, para ingresso em 2027, aplicado em 2026. A seleção deixará de ter duas fases e será realizada em um único dia, no período da tarde.

Com o novo modelo, a fase única terá duração de cinco horas e meia. A parte objetiva reunirá 80 questões, todas com quatro alternativas. A parte discursiva de CPT (Compreensão e Produção de Textos) contará com duas questões: uma longa, de até 15 linhas, e uma curta, de até cinco linhas. Apenas o curso de música manterá a prova de habilidades específicas em uma segunda etapa.

Outra mudança anunciada é a ampliação dos locais de aplicação. A UFPR passará a realizar o exame também em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o que estende a seleção a toda a região Sul do país. Além disso, a taxa de inscrição foi reduzida de R$ 195 para R$ 180, e a universidade afirma que trabalha para baixar ainda mais o valor.

As mudanças foram anunciadas pela reitoria em entrevista coletiva. Segundo a instituição, a decisão leva em conta a queda no número de candidatos após a pandemia e a redução na taxa de ocupação das vagas. O formato em fase única já foi adotado pela universidade entre 1973 e 2003.

Até o último processo seletivo, aplicado em 2025, o modelo adotado previa duas fases e três dias de aplicação. No primeiro, os candidatos enfrentavam uma etapa objetiva com 90 questões de cinco alternativas. No segundo, faziam a prova de CPT, com três questões. O terceiro era reservado às avaliações discursivas específicas, que podiam chegar a duas, conforme o curso, além da etapa teórica de habilidades específicas para música.

A decisão de manter duas questões discursivas de CPT, de acordo com a gestão, reduz o risco de desclassificação. Atualmente, o candidato que zera a parte objetiva ou a discursiva é eliminado. Com apenas uma questão aberta, aumentaria a chance de zerar essa etapa e perder a vaga, o que poderia dificultar o preenchimento das oportunidades oferecidas.

As graduações poderão atribuir peso maior às questões objetivas das disciplinas mais relacionadas à área. Em medicina, por exemplo, itens de biologia e química terão peso 2, enquanto os demais seguirão com peso 1.

A etapa objetiva terá a seguinte distribuição:

- matemática, física, química, biologia, história e geografia terão 8 questões cada;

- língua portuguesa, 10;

- língua estrangeira moderna, 7;

- e literatura brasileira, filosofia e sociologia, 5 questões cada.

A UFPR diz que a mudança representa uma simplificação técnica e pedagógica do processo, sem flexibilização de conteúdo ou de rigor. Estudos internos indicaram que a passagem da primeira para a segunda fase não alterava muito o perfil dos aprovados, mas elevava os custos da seleção.

A economia ocorre tanto para a universidade, que pode reduzir a taxa de inscrição, quanto para os candidatos, especialmente os que vêm de fora das cidades de aplicação, com gastos de alimentação e hospedagem. A instituição também citou o impacto emocional do modelo em duas etapas e os conflitos de calendário com o Enem e outros processos seletivos. Com o novo formato, a aplicação poderá ocorrer mais tarde, em novembro.

Para testar o novo modelo, a instituição realizará um simulado no dia 31 de maio. Serão abertas 2.000 inscrições, com metade das vagas reservada a estudantes do terceiro ano do ensino médio da rede pública.

Além das mudanças no formato, a universidade revisou o conjunto de obras que será cobrado nas disciplinas de literatura, filosofia, sociologia e música. Confira a lista aqui.

VEJA AS CIDADES QUE RECEBEM APLICAÇÃO DO VESTIBULAR DA UFPR

- Cascavel (PR)

- Curitiba (PR)

- Guarapuava (PR)

- Jandaia do Sul (PR)

- Joinville (SC)

- Londrina (PR)

- Maringá (PR)

- Matinhos (PR)

- Palotina (PR)

- Paranaguá (PR)

- Santa Maria (RS)

- Toledo (PR)