RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - As polícias Civil e Militar realizam operação contra o Comando Vermelho no complexo da Penha e em outras comunidades da zona norte do Rio de Janeiro nesta terça-feira (28).

Nas redes sociais, moradores relatam intenso tiroteio desde as 6h. Duas pessoas foram presas.

A ação acontece exatamente três meses depois da operação Contenção, no dia 28 de outubro, que deixou 122 mortos no complexo da Penha e se tornou a mais letal da história do país.

Nesta terça, policiais atuam nos morros da Fé e Sereno, na Penha, além das comunidades do Trem, Juramentinho e Ipase, em Vila Kosmos, outro bairro da zona norte.

O principal objetivo, segundo a polícia, é cumprir cinco mandados de prisão contra suspeitos de torturar e matar um jovem no ano passado, dentro do Ipase. Um dos mandados foi cumprido.

Outros mandados de prisão miram suspeitos de instalar barricadas, intimar moradores e impor serviços controlados pela facção.

A incursão tem reforço de policiais do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais) e do Choque, principais tropas de confronto da Polícia Militar.

Dois centros municipais de saúde da região tiveram o atendimento suspenso e quatro linhas de ônibus tiveram o itinerário alterado por segurança.