SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um acidente entre duas motos bloqueou o Rodoanel Mário Covas na manhã desta quarta-feira (28) em Carapicuíba (SP).

As duas motocicletas bateram uma na outra por volta das 5h40 no km 21. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias.

As faixas e o acostamento no trecho estão interditados. O congestionamento ocorre do km 19 ao km 21, de acordo com informações da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo).

Motociclistas ficaram gravemente feridos. Um helicóptero da Polícia Militar foi até o local para fazer o socorro das vítimas e levá-las ao hospital.