SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O homem que circulou com um adesivo nazista em carro foi denunciado pelo Ministério Público de Santa Catarina.

O suspeito, 70, foi denunciado por crime de divulgação do nazismo e crime de porte ilegal de arma que fogo. A denúncia, oferecida nesta terça-feira (27) pelo órgão, agora passará por análise do Tribunal de Justiça catarinense ?que ainda não decidiu sobre torná-lo réu ou não.

O MP pede ainda que o idoso pague uma indenização de R$ 20 mil por danos coletivos. O dinheiro, de acordo com a promotoria, deve ser revertido ao ao Fundo para Reconstituição de Bens Lesados para aplicação em projetos de interesse da sociedade.

O adesivo nazista estava colado no vidro do veículo dele. Ele circulava livremente pela cidade de Araranguá com o símbolo e a frase "Brasil Guerra Civil já". Moradores, então, acionaram a Polícia Militar que encontrou o carro estacionado em uma rua, sem sinal do dono.

Após apurações, a PM localizou o proprietário e realizou a prisão em flagrante na última sexta-feira. O carro foi localizado estacionado, trancado e sem o dono. O homem foi localizado pela PM na sequência e levado a uma delegacia onde acabou autuado por racismo e apologia ao nazismo.

O preso admitiu que colou os adesivos, mas não soube dar uma justificativa para isso. O UOL apura o resultado da audiência de custódia para saber se ele foi liberado e se responderá em liberdade caso se torne réu.

O idoso não teve a sua identidade revelada. O texto será atualizado em caso de manifestação da sua defesa.