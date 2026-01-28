SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um cão comunitário da cidade de Toledo (PR) morreu após ser baleado nesta terça-feira (27).

Abacate foi encontrado ferido com uma marca de tiro no abdômen. As informações são do órgão de Proteção e Defesa Animal da cidade, que denunciou o caso em publicação nas redes sociais.

O tiro que atingiu o cachorro perfurou o intestino e também comprometeu os rins dele. Abacate foi levado para cirurgia em um hospital veterinário particular, mas morreu ainda na tarde desta terça-feira (27).

O animal passava as noites abrigado na casa de uma moradora do bairro Tocantins e, pela manhã, ficava solto nas ruas. Ele era alimentado e cuidado de forma coletiva pela vizinhança.

Nenhum suspeito do crime foi preso até o momento e um boletim de ocorrência do caso foi registrado. O UOL buscou a Polícia Civil do Paraná para saber se algum suspeito foi identificado e não teve retorno sobre o assunto até o momento.

Moradores vão fazer uma manifestação pedindo Justiça pelo animal. O ato está marcado para o Parque do Povo de Toledo no sábado, às 10h.