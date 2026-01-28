"Meu agradecimento ao Corpo de Bombeiros e à própria comunidade, que se uniu com solidariedade e coragem para evitar que o fogo se alastrasse. Em momentos difíceis, a união faz toda a diferença", escreveu o prefeito da cidade, Rogerio Santos, em rede social.
A comunidade, com população estimada em cerca de 25 mil pessoas, passou por dois incêndios no ano passado. O maior, em agosto, destruiu 100 residências, parte delas em palafitas. Na ocasião, houve a morte de uma pessoa e 331 famílias foram afetadas, das quais 33 tiveram que ser encaminhadas para um abrigo temporário.
Em outubro do ano passado a prefeitura de Santos firmou com o governo federal um contrato de cooperação técnica para a regularização fundiária em áreas pertencentes a União no Dique da Vila Gilda, uma das etapas para a reurbanização da parte mais crítica da comunidade, com cerca de 4.600 imóveis.
Segundo o município, o próximo passo é a criação de um comitê gestor com integrantes designados pelo município e pela União para operacionalizar o plano de trabalho e elaborar o projeto para a regularização fundiária, levando saneamento básico, a regularização de ligações elétricas e a abertura de ruas.
Parte do projeto de reurbanização do bairro, o Parque Palafitas, constrói unidades de madeira, com painéis pré-moldados, em uma quadra de concreto como a dos terminais portuários, instalada sobre 212 estacas. O projeto custará cerca de R$ 29 milhões. Mais 60 moradias serão construídas com estrutura modular na Vila Gilda, ao custo de R$ 22 milhões.
