SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar de 26 anos preso após atingir acidentalmente um pedestre em uma rua do Capão Redondo, na zona sul de São Paulo, foi solto após passar por audiência de custódia.

Tiro disparado por Luiz Henrique Braz, 26, atingiu o faxineiro Lourivaldo Vieira, 50, nas costas. O homem estava a caminho do trabalho quando foi atingido, segundo relatório de ocorrência.

O policial estava em serviço e trabalhava em uma operação de fiscalização de motos irregulares no bairro, segundo a polícia. O caso aconteceu na madrugada do sábado, perto de um baile.

À polícia, o PM afirmou que disparou contra um motociclista, mas errou o alvo. O motociclista em questão teria passado pela rua em alta velocidade, sem capacete e com a mão na cintura, segundo a versão do policial.

O faxineiro seguia internado no Hospital do Campo Limpo na manhã desta quarta-feira (28). Segundo a TV Globo, Lourival precisou passar por uma cirurgia para retirada de um dos rins.

Ao UOL, o advogado de Luiz Henrique Braz informou que a defesa aguarda acesso aos autos para se posicionar sobre o assunto. O espaço segue aberto para manifestação.

Caso é acompanhado pela corregedoria da Polícia Militar. Na Polícia Civil, a investigação está a cargo do 47º DP do Capão Redondo.