Adélia foi para o hospital após sofrer uma queda em casa no dia 19 de janeiro, quando fraturou o fêmur, cotovelo e punho. Ela precisou passar por duas cirurgias e teve evolução satisfatória no pós-operatório.
Ainda segundo o boletim médico, ela está acordada, orientada, hemodinamicamente estável e sem necessidade do uso de medicamentos vasoativos. A escritora também apresentou melhora renal, função que havia apresentado complicações.
Adélia Prado permanece internada para monitoração contínua e assistência especializada.
Carreira
Além de escritora e poetisa, Adélia Prado também é professora e filósofa. Ela lecionou por mais de 20 anos e em 1975 lançou seu primeiro livro, Bagagem. Vieram muitos outros depois, como O Coração Disparado (1978), Solte os Cachorros (1979), O Pelicano (1987), O Homem da Mão Seca (1994).
Seu trabalho mais recente saiu em 2025 no livro de poemas 13 Mulheres Contemporâneas, 13 Poemas Cada: Vozes que Rasgam a Pele.
Em 2001, Adélia foi indicada à Academia Brasileira de Letras (ABL) para ocupar a cadeira que havia sido de Jorge Amado, mas não foi eleita.
