Uma operação realizada na manhã desta quarta-feira (28) resultou na maior apreensão de fiação de origem ilícita já registrada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Ao todo, mais de 15 toneladas de fios e cabos metálicos foram recolhidas, além de aproximadamente R$85 mil em dinheiro. Três pessoas foram presas em flagrante, suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas, receptação qualificada e lavagem de dinheiro.

Além da fiação, parte dela queimada e picotada, os agentes também apreenderam entorpecentes, como cocaína, crack e maconha, e diversos dispositivos eletrônicos. A ação faz parte da segunda fase da Operação Vulcano, que tem como foco o combate a uma organização criminosa especializada no furto e na comercialização ilegal de fios metálicos.

Segundo as investigações, o esquema causava prejuízos significativos e instabilidade operacional a serviços públicos e privados, especialmente em razão do furto de cabos utilizados em redes de energia, telecomunicações e infraestrutura urbana.

Nesta etapa da operação, foram cumpridos 22 mandados judiciais de busca e apreensão em endereços residenciais e comerciais localizados nos bairros Tibery, Martins, Cidade Jardim, Dona Zulmira, Pampulha, Roosevelt, Jardim Brasília, Brasil, Osvaldo Resende e Marta Helena.

A operação foi conduzida de forma integrada pelo Ministério Público de Minas Gerais, com apoio das Polícias Militar e Civil. Ao todo, participaram dezenas de agentes das forças de segurança, mobilizados para o cumprimento das ordens judiciais e a coleta de provas.

As investigações avançaram a partir da primeira fase da operação, realizada em abril de 2024, quando foi possível identificar o modo de atuação do grupo e a utilização de estabelecimentos comerciais como fachada para a prática dos crimes. O material apreendido e os suspeitos presos foram encaminhados para os procedimentos legais cabíveis.

