SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de São Paulo tem regiões sob atenção para alagamentos na tarde desta quarta-feira (28) em meio a mais uma chuva forte que atinge, no momento, a zona leste da cidade.

Os avisos foram publicados pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo perto das 15h. Na área das subprefeituras de São Miguel Paulista e Itaquera, o estado já é de alerta para alagamentos.

Segundo a Defesa Civil Estadual, que disparou alerta severo para Guarulhos, na Grande São Paulo, e para a zona leste, o temporal tem ventos, raio e granizo.

A previsão para as próximas horas é de mais chuva, que tende a se espalhar para outras áreas da cidade, de acordo com o CGE.

Para os próximos dias, a previsão é de mais chuva. A combinação entre calor e áreas de instbailidade deve provocar novas pancadas na quinta-feira (29). "Há potencial para rajadas de vento, formação de alagamentos, e transbordamentos de pequenos rios e córregos. As precipitações devem se prolongar para a noite, porém os maiores volumes são esperados para o período da tarde. Mínima de 19°C e máxima de 29°C."

Até o momento, a capital paulista registrou quatro mortes relacionadas a temporais desde dezembro, que superam as três contabilizadas durante toda a operação SP Sempre Alerta, da Defesa Civil paulista, no verão anterior. Foram três casos registrados de dezembro de 2024 a março de 2025 -o período de chuvas.