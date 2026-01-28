RECIFE, PE (FOLHAPRESS) - O Carnaval de 2026 no Recife terá 50 polos espalhados pela cidade e cerca de 3.000 apresentações ao longo dos seis dias oficiais de folia. Com o tema Carnaval do Futuro, a programação reúne shows, cortejos e apresentações culturais distribuídos por bairros da capital pernambucana.

O palco principal do Marco Zero, no Recife Antigo, concentrará atrações nacionais e regionais. Entre os destaques da primeira noite, no dia 12 de fevereiro, estão o homenageado Lenine e o projeto Dominguinho, com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho --a última apresentação será de Priscila Senna.

Para as noites seguintes, estão previstos shows de Iza, Liniker, Ludmilla, Sorriso Maroto, Seu Jorge e Alok. Na última noite da folia, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Alceu Valença fazem uma sequência de apresentações.

Além de Lenine, também serão homenageados a iabassê Dona Carmem Virginia e o bloco carnavalesco Madeira do Rosarinho, que completa cem anos.

No ano passado, o Carnaval movimentou R$ 2,7 bilhões, atraiu 3,5 milhões de pessoas e criou mais de 58 mil postos de trabalho temporários, de acordo com a prefeitura. Neste ano, a expectativa é de que a cidade receba mais de 150 voos extras entre os dias 12 e 22 de fevereiro.

Além dos grandes palcos, a programação inclui o Circuito Leda Alves de Cultura Popular, com cortejos de agremiações tradicionais pelas ruas do Recife Antigo.

O desfile do Galo da Madrugada será no dia 14 de fevereiro, a partir das 9h. O percurso começa em frente ao Forte das Cinco Pontas, seguindo pela rua Imperial até a praça Sérgio Loreto, onde fica a sede do Galo, e se encerra às 18h30, na rua do Sol.

Em Olinda, a abertura oficial será na praça do Carmo, também no dia 12 de fevereiro. Alceu Valença comanda o primeiro show da festa, dando início à programação no Sítio Histórico e nas ladeiras da cidade. Blocos, troças, bonecos gigantes e orquestras de frevo ocuparão a cidade.

Já na sexta-feira (13), quem comanda a tradicional Sexta do Brega é a cantora Raphaela Santos.

Blocos tradicionais também ganham as ruas. O Homem da Meia-Noite desfila (à meia-noite, obviamente), entre os dias 14 e 15 de fevereiro, no largo do Bonsucesso, em Olinda. Já o Elefante faz seu desfile oficial no mesmo local, no dia 15. A Pitombeira dos Quatro Cantos, que fará homenagem ao filme 'O Agente Secreto', vai às ruas no dia 16 --no longa, que se passa no período do Carnaval, em 1977, Wagner Moura usa uma camiseta da agremiação.